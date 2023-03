Milan, il solito problema al Franchi è una sentenza: ora c’è un rischio

Sconfitta per il Milan a Firenze che non approfitta del pari dell’Atalanta e non riesce a rispondere al successo della Lazio.

Un bruttissimo ko da parte del Milan che a Firenze perder per 2-1. Un ko che cambia molto, anche in prospettiva, nella parte alta della classifica. I rossoneri infatti, dopo la vittoria di ieri della Lazio a Napoli e il pari di oggi pomeriggio dell’Atalanta contro l’Udinese non ne approfittano.

Nel primo tempo, in cui c’è stato anche un sentitissimo omaggio alla memoria di Davide Astori, parte bene la Fiorentina che risulta essere molto propositiva. Il Milan però cresce nel finale anche se la prima frazione si conclude sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa l’episodio che sblocca il match. Tomori fa fallo in area e Di Bello non ha dubbi: rigore! Nico Gonzales è freddo e non sbaglia. Maignan non può davvero nulla e si deve limitare a raccogliere la palla dal fondo della rete.

Pioli prova con i cambi a dare nuova linfa al match. Entra anche Ibrahimovic, ma la Fiorentina regge bene l’urto e addirittura raddoppia con Jovic. Un 2-0 che virtualmente chiude il match, anche se il Milan nel recupero riesce quantomeno a rendere meno amara la sconfitta con la rete di Theo Hernandez in pieno recupero. Il tempo però è troppo poco per provare anche il tutto per tutto.

Milan, ko contro la Fiorentina: occasione per Roma e Inter

La sconfitta del Milan, se da un lato fa forse tramontare definitivamente qualsiasi residua velleità di Scudetto, visto che il distacco col Napoli resta a 18 punti, dall’altro offre a Roma, Inter e probabilmente anche Juventus, una ghiottissima occasione in ottica Champions League. I rossoneri infatti restano a quota 47 e possono essere raggiunti dalla Roma e staccati dai cugini nerazzurri.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 65*; Lazio 48*; Inter 47; Milan 47*; Roma 44; Atalanta 42*; Juventus 35 (-15); Bologna 35; Udinese 32*; Monza 32*; Torino 31; Fiorentina 31*; Empoli 28*; Sassuolo 27; Lecce 27; Salernitana 24; Spezia 20; Verona 17; Cremonese 12; Sampdoria 11

*una partita in più