PSG, tensione dopo la Champions: che attacco a Verratti

Il PSG è stato eliminato dalla Champions League per mano del Bayern Monaco e in Francia si sono scagliati, tra gli altri, duramente anche contro Marco Verratti.

Il Paris Saint-Germain è stato eliminato, anche in questa edizione di Champions League, nella fase degli ottavi di finale. Stavolta per mano del Bayern Monaco. Il club parigino ancora una volta ha dimostrato che grandi nomi e grandi campioni non bastano per ottenere il successo sperato. La sconfitta ha comunque causato tensione: che attacco per Marco Verratti!

Il Paris Saint-Germain ancora una volta ha dovuto dire addio al sogno della Champions League, inseguito con insistenza da tempo. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Gianluca Donnarumma, Marco Verratti e company si sono visti eliminati dalla maggiore competizione europea.

In Francia è scoppiata perciò, tra i tifosi parigini e tra la stampa, una dura polemica nei confronti della squadra. Soprattutto verso Marco Verratti che ha commesso contro il Bayern Monaco qualche errore di troppo. Il duro attacco non ha quindi lasciato scampo al centrocampista italiano.

In Francia criticano fortemente il PSG e in modo particolare Verratti: le dure parole nei confronti dell’italiano

Il giornalista di ‘RMC Sport’, Daniel Riolo, ha criticato duramente in diretta il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Tutto ciò è avvenuto subito dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco e il giornalista ha infatti dichiarato: “Dobbiamo rimandarlo a Pescara a mangiare, bere e stare in riva al mare, così non disturberà più nessuno e starà in silenzio”.

“Marco Verratti è un giocatore da strada – ha continuato – lo dico da anni. Non potrebbe neanche giocare titolare nella squadra di mio figlio“. Parole pesanti, dopo una prestazione sicuramente non delle migliori da parte del calciatore italiano. E parole con cui poi il Pescara Calcio stesso ha voluto ironizzare tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Noi non abbiamo nulla in contrario, anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare”.