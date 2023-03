Calciomercato Milan, Maldini vuole un attaccante: obiettivo in Championship

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti e la lista di Paolo Maldini è molto lunga: c’è anche un giocatore della Championship

Lunedì andrà in scena una partita importantissima per il Milan a San Siro, dove arriverà la Salernitana. Dopo la sconfitta a Firenze con la Fiorentina, Stefano Pioli e i suoi ragazzi hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Uno splendido risultato per i rossoneri, che l’anno scorso erano usciti alla fase a gironi. L’obiettivo principale resta, comunque, la qualificazione alla prossima edizione. Al momento il Milan è quarto, a pari punti con la Roma.

La crescita di un club passa inevitabilmente dalla qualificazione alla grande Coppa e questo porterebbe ricavi importanti per il prossimo mercato. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di rinforzare il reparto offensivo. Olivier Giroud da solo non può sostenere le circa cinquanta partite stagionali e Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi non danno le giuste garanzie fisiche. Sono diversi i profili seguiti dal Milan e tra questi c’è anche Joao Pedro, che con la maglia del Watford ha segnato nove gol in stagione.

Milan, la lunga lista di attaccanti di Maldini

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta seguendo con attenzione Joao Pedro del Watford, attaccante classe 2001. Ma ci sono anche altri obiettivi che possono diventare caldi nelle prossime settimane. Come Mateo Retegui, fresco di convocazione da parte di Roberto Mancini per le partite dell’Italia contro Inghilterra e Malta. Poi uno sguardo in Ligue 1, campionato tanto caro a Maldini e Massara, con Folarin Balogun, che però è di proprietà dell’Arsenal. Infine Noah Okafor, seguito già da diversi mesi che potrebbe lasciare il Salisburgo.

C’è un comun denominatore tra tutti questi attaccanti: la giovane età. Il Milan vuole proseguire il progetto tecnico incentrato sui giovani, abbassando anche l’età media dell’attacco. Giroud ha bisogno di respiro e permettergli un’alternanza con un profilo voglioso di emergere può migliorare le sue prestazioni rendendole più brillanti. Molto, ovviamente, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions.