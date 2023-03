Lazio, occasione sprecata: l’Inter ringrazia il Bologna dell’ex Thiago Motta

Un pareggio amaro per la Lazio di Sarri. Occasione sprecata e secondo posto che resta nelle mani dell’Inter di Simone Inzaghi.

Poteva essere la grande occasione, quella da sfruttare per lanciarsi al secondo posto in classifica. La Lazio, però, ha mancato l’appuntamento con la vittoria. Una partita difficile da interpretare, quella contro il Bologna. Al Dall’Ara, infatti, la squadra rossoblu ha messo in campo una prestazione fatta di grande applicazione ma anche capacità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Se anche sulla carta poteva sembrare una partita da portare a casa, alla fine è stato Thiago Motta a bloccare i potenziali secondi in classifica. Solo potenziali, perchè al momento in quella posizione resta l’Inter di Simone Inzaghi.

Nelle prossime ore ci saranno altre due partite che la squadra nerazzurra guarderà con grande attenzione. La Roma ed il Milan avranno la possibilità di agganciare a 50 punti i ragazzi di Inzaghi, rispettivamente nei match contro Sassuolo e Salernitana. Due match abbordabili, ma che vedranno le due big di Serie A affrontare squadre che hanno bisogno di punti e di lanciare un segnale chiaro alle proprie tifoserie.

Lazio, occasione sprecata: quando pesa la Conference?

Uscire con un solo punto dal Dall’Ara non avrà di sicuro fatto piacere a Maurizio Sarri che pregustava la possibilità di sfruttare la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia, e quindi scavalcare i nerazzurri. Cosi non è stato, anche per merito del lavoro fatto da Thiago Motta (ex nerazzurro, tra l’altro…) nel preparare il match contro i capitolini. Insomma, l’Inter deve ringraziare il suo ex centrocampista.

La Lazio, al netto del buon rendimento in campionato, arrivava a questo match dalla sconfitta casalinga contro l’AZ Alkmaar. Ma quanto pesa, ad oggi, la Conference sulle spalle dei biancocelesti? Di sicuro l’impegno europeo il giovedì sera trattiene energie, sia mentali che fisiche. La sconfitta contro gli olandesi, tra l’altro, avrà pesato ancora di più sulle spalle dei biancocelesti.

Ora testa al derby, partita chiave per il prosieguo della stagione. Uno scontro diretto di rara bellezza, visto che entrambe le squadre lottano per un posto in Champions League. E potrebbero arrivarci anche dalla stessa base di partenza: per saperlo dovremo aspettare la partita tra i giallorossi ed il Sassuolo di Dionisi.