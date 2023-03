Inter, c’è un problema per Lautaro Martinez: il dato sui rigori sbagliati

L’Inter esce sconfitta dal Picco di La Spezia, e tra i problemi dei nerazzurri c’è anche Lautaro Martinez, davvero in crisi davanti ai rigori.

L’Inter cade a La Spezia la panchina di Simone Inzaghi è sempre più a rischio. Ottava sconfitta in campionato (tra le prime dieci, solo Torino e Bologna hanno fatto peggio), di cui sei in trasferta. I nerazzurri non vincono fuori da San Siro dal 28 gennaio contro la Cremonese, all’epoca, ultima in classifica. E poi 30 gol subiti, terza peggiore difesa nella metà alta della classifica. E i dati negativi, purtroppo, non finiscono qui.

Al centro delle critiche adesso c’è anche Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, che aveva ereditato la fascia dopo il “tradimento” di Milan Skriniar, è uno dei leader della squadra di Inzaghi. Il 25enne attaccante di Bahia Blanca è anche il miglior realizzatore della sua squadra, con 17 reti segnate in 36 partite, a cui si aggiungono anche 7 assist. Ma questo non basta a tenerlo al riparo dalle critiche.

Soprattutto nel momento in cui è evidente che, almeno nella partita di ieri, alcune responsabilità nella sconfitta ricadano anche sulle sue spalle. Lautaro ha infatti sbagliato il rigore che, dopo solo un quarto d’ora, poteva portare in vantaggio l’Inter al Picco. Quaranta minuti (più intervallo) dopo, Maldini ha invece portato incredibilmente avanti lo Spezia, propiziando poi la vittoria dei liguri per 2-1.

Lautaro Martinez non sa segnare i rigori? Un problema per l’Inter

Un errore capita a tutti, questo è ovvio. Ma nel caso di Martinez i numeri dicono cose un po’ diverse. Quello di ieri sera è stato il quinto errore dal dischetto dell’argentino, su 14 tentativi effettuati in Serie A. Numeri che diventano ancora più preoccupanti se consideriamo che, degli ultimi quattro rigori calciati, il Toro ne ha sbagliati ben tre. Allora forse Inzaghi farebbe bene a trovarsi un altro specialista dagli undici metri.

È quello che si chiede oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, riportando gli allarmanti dati dell’attaccante dell’Inter. Una crisi sotto gli occhi di tutti, compreso lo stesso allenatore nerazzurro, come si è notato ieri. All’83°, infatti, l’Inter ha avuto l’occasione per pareggiare la partita con un altro rigore, e stavolta la responsabilità è stata affidata a Romelu Lukaku, che a differenza del compagno di reparto ha messo in rete alle spalle di Dragowski.