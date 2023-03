Juventus, dopo la Sampdoria viene annunciata una pessima notizia

La Juventus ha vinto contro la Sampdoria nonostante il rigore sbagliato da Dusan Vlahovic: le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita.

La Juventus questa sera, dopo la vittoria in Europa League, ha affrontato la Sampdoria in Serie A. Ha vinto 4-2, nonostante l’errore commesso da Dusan Vlahovic dal dischetto e nonostante le assenze di Paul Pogba e Angel Di Maria. Massimiliano Allegri ha parlato allora così nel post-partita.

La Juventus, dopo essere andata in vantaggio con Bremer e Adrien Rabiot, si è fatta sorprendere nel corso del secondo tempo subendo due gol da parte di Augello il primo e di Djuricic il secondo.

Nel secondo tempo ha raddoppiato Rabiot, nonostante un tocco sospetto con il braccio poi non confermato dal Var, e l’ha chiusa Soulé al 94′. Dusan Vlahovic ha anche sbagliato un rigore che, alla fine, non ha inciso sul risultato. Le parole di Allegri hanno toccato tutti questi temi.

Juventus-Sampdoria, le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita all’Allianz Stadium

Ai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato così Massimiliano Allegri: “Credo che bisogna migliorare la gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare in campo aperto. Non bisogna subire ma andare in contropiede e chiudere gli spazi. Quelli più vecchi in difesa dovevano prendere per le orecchie i più giovani e rimetterli nelle posizioni. Sono situazioni che quando hai giocatori con poche partite nella Juventus“.

Poi, nello specifico, su Dusan Vlahovic che ha sbagliato stasera un rigore: “Io credo che le situazioni sono due: o fai lo scavino, o centrale. Lo scavino nel senso un tiro di piatto. Altrimenti scegli un angolo. Ma Dusan ha fatto un’ottima partita. Deve rimanere sereno. Stasera ha giocato meglio tecnicamente“.

“Deve rimanere calmo – ha aggiunti Allegri – lui ogni tanto va fuori giri come gestione delle energie. Non scordiamoci che è un anno che è alla Juventus, ha fatto bene, sta facendo bene. Ha tutte le qualità per migliorare”. Poi in conferenza stampa il tecnico ha dato anche una brutta notizia ai tifosi: “Pogba di sicuro non ci sarà contro il Friburgo, Chiesa vediamo”.

Classifica aggiornata di Serie A

Napoli 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 47*, Roma 47, Atalanta 42, Juventus 38, Torino 37, Bologna 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Sassuolo 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25*, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 12, Cremonese 12

* una partita in meno