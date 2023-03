La Serie A ritorna su Sky? Arriva una notizia importantissima

La Lega di Serie A sta accarezzando una suggestione impegnativa per migliorare il futuro del calcio italiano: l’idea vede coinvolta ‘Sky Sport’

Suggestiva ma complicata strada nei pensieri della Lega di Serie A in merito alla nuova gestione dei diritti televisivi. Già oggi, durante l’assemblea di Lega, l’amministratore delegato Luigi De Siervo dovrebbe spiegare i dettagli del percorso che si intende compiere nel tentativo di ridurre il gap dagli altri top campionati europei.

Uno dei punti all’ordine del giorno è infatti quello dei diritti televisivi. La Lega di Serie A ha rintracciato cinque fondi di investimento e quattro banche d’affari per finanziare il ‘colpaccio’ desiderato. Questi si sono proposti per finanziamenti fino a due miliardi di euro. Sarebbe una soluzione inedita per l’industria del calcio.

Serie A, l’obiettivo della Lega ora è comprare la filiera italiana di ‘Sky’ per costruire una propria piattaforma televisiva

I vertici del massimo campionato, come raccontato da ‘La Stampa’, si chiedono come investire la cifra messa sul tavolo da istituti bancari e fondi d’investimento. Una idea passa per l’opportunità di comprare ‘Sky Italia e costruire una piattaforma televisiva della Serie A.

Un progetto ambizioso ma ricco di incognite. La prima in particolare riguarda la volontà di Comcast di cedere la filiale italiana di ‘Sky’ dopo l’acquisto avvenuto nel 2018 quando l’ha prelevata da Rupert Murdoch per quasi 40 miliardi di dollari.

Comcast peraltro negli ultimi mesi ha investito molto su ‘Sky Italia’ e dunque sembrerebbe difficile che possa prendere in considerazione l’idea di un’eventuale offerta della Serie A, che al contrario potrebbe restringere i campi della sua azione, limitandosi al solo acquisto della divisione ‘Sky Sport’ trovando un alleato industriale o finanziario disposto ad ‘accollarsi’ la parte extra calcistica. Se dovesse decidersi a seguire definitivamente questa strada, allora la Lega potrebbe indire una gara invitando i grandi della finanza internazionale a inviare proposte di finanziamento. Contestualmente, scrive ancora ‘La Stampa’, dovrà nominare uno o più consulenti per valutare le offerte di prestito pervenute e sondare la volontà di vendere da parte di ‘Sky Italia’.