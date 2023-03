L’Inter ringrazia la Salernitana: il Milan stecca e manca il sorpasso

La corsa alla Champions League è un tressette a perdere: il Milan stecca, la Salernitana esulta e l’Inter ringrazia.

Doveva essere la gara della ripresa, quella del definitivo aggancio al secondo posto. E invece il Milan inciampa nella più classica delle trappole post-Champions League. Dopo la qualificazione ai quarti e lo sgambetto al Tottenham, la formazione di Stefano Pioli inciampa contro una Salernitana gagliarda e ben organizzata.

Non basta, dunque, la rete di Oliver Giroud a piegare la resistenza dei campani. La rete in contropiede di Dia è stata una vera e propria doccia fredda, proprio come l’ammonizione dello stesso Giroud: diffidato, salterà la prossima gara della Dacia Arena contro l’Udinese. Dopo la rete della Salernitana, la gara diventa farraginosa e piena zeppa di episodi. Un rigore lamentato, uno annullato dal VAR, due salvataggi sulla linea di Ochoa e un paio di contropiede rischiati alla grande: il Milan ha molto su cui riflettere, al triplice fischio di questo monday night italiano.

Milan, la stecca è da Champions: l’Inter ringrazia la Salernitana, resta seconda in classifica

Se la ride, quindi, l’Inter. Nonostante la pesante sconfitta del Picco di La Spezia, la truppa di Simone Inzaghi resta seconda in classifica in solitaria. Manca l’aggancio il Milan, impelagatosi nel pari contro la Salernitana. Sousa fa un favore alla sua ex squadra, mentre Pioli si mangia le mani per non essere riuscito ad approfittare anche dei passi falsi di Lazio e Roma.

Insomma, la corsa alla Champions League è un vero tressette a perdere, dove passa chi sbaglia meno e non chi vince di più. E la classifica ora parla chiaro. Mentre la Salernitana compie un passo verso la salvezza, il Milan si rammarica per l’occasione gettata al vento. Questo era un turno che sembrava davvero apparecchiato per una definitiva ripresa dei rossoneri.

Napoli 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 42, Juventus 38*, Torino 37, Bologna 16, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Sassuolo 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia 24, Hellas Verona 19, Cremonese 12, Sampdoria 12.

*-15 punti in classifica causa penalizzazione