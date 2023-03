Milan-Salernitana, non succedeva da 30 anni: dato a sorpresa

Il Milan sta giocando in questi minuti contro la Salernitana, ma bisogna registrare già un dato molto importante.

Dopo la grande impresa in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, il Milan di Stefano Pioli è impegnato adesso nella gara di campionato contro la Salernitana di Paulo Sousa. I rossoneri, considerando anche il ko subito una settimana all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, hanno l’assoluto obbligo di battere questa sera il team campano.

Il ‘Diavolo’, infatti, è quarto in classifica con tre punti di svantaggio dall’Inter di Simone Inzaghi seconda. Il Milan, infatti, è partito contro la Salernitana subito a spron battuto, visto il tiro di Leao terminato di poco fuori al 23’. Dopo cinque minuti, ci ha provato Giroud con una bellissima rovesciata: pallone di poco alto.

La Salernitana di Paulo Sousa ci ha provato al 33’ con Kastanos, ma Leao ha poi sfiorato di nuovo il gol. A fine primo tempo, dopo un errore di Thiaw, Maignan ha salvato il risultato su Dia. Dopo il grandissimo pericolo, il Milan è riuscito a passare in vantaggio al 46’ con il colpo di testa di Oliver Giroud, ma i campani sono comunque riusciti a riportare il risultato in parità con Dia. Tuttavia, in attesa del fischio finale, questa gara ha già fornito un dato molto interessante.

Il Milan di Pioli è sceso in campo contro la Salernitana senza giocatori italiani: non accadeva da 30 anni

Il Milan di Stefano Pioli, come riportato da ‘OptaPaolo’, questa sera contro la Salernitana è sceso in campo senza giocatori italiani, cosa che non accadeva da circa 30 anni. L’ultima volta che il club rossonero è sceso senza giocatori del nostro paese è stato infatti nella lontanissima stagione 1994/95.

Questo è sicuramente un evento nella storia del Milan. Il club rossonero, infatti, ha avuto sempre una fortissima base italiana: vedi i vari Baresi, Costacurta, Tassotti, Maldini, Pirlo, Gattuso, Nesta e tanti altri. Infatti, la panchina milanista di questa sera è colpa di sei italiani, visto che ci sono i vari Tonali, Gabbia, Florenzi, Calabria, Mirante e Pobega.