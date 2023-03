“Leao è un pasticcio”: Milan, l’allenatore si sfoga senza filtri

Leao non decolla e il Milan continua a zoppicare: l’allenatore si sfoga senza filtri sull’ex calciatore di Sporting e Lille.

Ancora una prestazione opaca per Rafael Leao, che in questa stagione non sembra decollare completamente. Il portoghese si concede a sprazzi di talento, allontanandosi dagli standard altissimi che aveva mostrato nella scorsa stagione. Il portoghese sembra un po’ vittima e carnefice del momento stagionale del Milan, che intanto ha inciampato nuovamente in campionato contra la Salernitana di Paulo Sousa.

La corsa alla Champions League, per dirla in breve, sembra realmente un tressette a perdere. E il Milan continua a mangiarsi le mani per l’occasione non raccolta contro la formazione campana. In un turno dove si erano fermate anche Inter, Roma e Lazio, il pari dei rossoneri è stato un passo falso bello e buono per Stefano Pioli e i tifosi. E intanto a beccare il fuoriclasse di casa Milan, c’è anche l’ex allenatore dell’Inter, che non si è trattenuto dal giudicare il momento di magra di Rafael Leao.

Milan, senti mister Corrado Orrico: l’ex Inter bacchetta Rafael Leao senza alcun filtro, le sue parole

Ai microfoni di TV PLAY, il vulcanico Corrado Orrico non ha mostrato troppi filtri nel commentare le vicende del numero diciassette milanista: “Leao è un pasticcio… Il Milan ha un atteggiamento concreto direi verso le spese e il denaro in generale. Sarà dura sborsare i soldi per la famosa sentenza, dovranno però fare i conti anche con il valore del giocatore che è essenziale per una squadra come il Milan. Non so come andrà a finire. A questo punto, o paga quei soldi il Milan o perderà Leao. Delle due, l’una”.

Parole tanto chiare quanto al veleno per Corrado Orrico, che non si dimostra un grande fan di questo Rafael Leao. Dopotutto ci si aspettava di più dal portoghese, soprattutto dopo la stagione di exploit vissuta nel 2022. E invece quest’anno non sembra ingranare come molti tifosi auspicavano, mentre il rinnovo con il Milan tarda ad arrivare.