Udinese-Milan, Pioli ha già deciso come sostituire Giroud

Udinese-Milan coinciderà con la 27^ giornata di Serie A e con il chiaro obiettivo rossonero di puntare alla vittoria per tenere costantemente vivo l’obiettivo Champions League della prossima stagione

Milan a caccia della vittoria in vista della prossima sfida contro l’Udinese, soprattutto dopo il deludente pareggio interno contro la Salernitana. Pioli non cambierà modulo e si affiderà ancora al solito 3-4-1-2. In attacco, come noto, non ci sarà Giroud, squalificato. Al suo posto, salvo clamorosi colpi di scena, Pioli dovrebbe affidarsi a Ibrahimovic.

Lo svedese sarà preferito a Origi, anche se non è esclusa la possibilità di vedere il centravanti belga al fianco di Ibra. In questa seconda ipotesi, a farne le spese potrebbe essere Leao, apparso decisamente sottotono nell’ultima sfida contro la Salernitana e lontano dalla sua migliore condizione fisica.

Pioli potrebbe decidere di escludere nuovamente l’attaccante portoghese come già fatto nel corso delle scorse settimane. Il tecnico rossonero vorrebbe puntare su una squadra totalmente concentrata e non distratta da voci esterne o su potenziali indiscrezioni di mercato future. Leao dovrà cercare di riconquistare totalmente la fiducia del suo allenatore già nel corso dei prossimi giorni e settimane.

Udinese-Milan, Ibrahimovic titolare? Cresce l’ottimismo

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo tantissimo tempo. Pioli scioglierà dubbi e riserve solamente nei prossimi allenamenti. Non è escluso che il tecnico rossonero possa affidarsi al centravanti svedese dal primo minuto con Origi in panchina. Tuttavia, occhio anche alla forte candidatura dell’ex attaccante del Liverpool. Origi potrebbe spingere Pioli a puntare forte su di lui dal primo minuto per poi valutare una staffetta con Ibrahimovic nel corso della ripresa. Più complicata la titolarità di Rebic. Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Udinese-Milan della 27^ giornata di Serie A:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Diaz; Leao, Ibrahimovic