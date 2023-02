Milan, finalmente Ibrahimovic: ecco quando sarà a disposizione di Pioli

Il Milan è chiamato a rialzarsi e deve farlo il prima possibile: la speranza adesso ricade perciò anche su Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan deve necessariamente rialzarsi e lasciarsi alle spalle un periodo che è stato a dir poco complicato. Archiviato il Derby della Madonnina, perso contro l’Inter di Simone Inzaghi, il gruppo di Stefano Pioli ha ripreso con gli allenamenti. E si sta preparando per riscendere in campo per il prossimo appuntamento in Serie A. Sono arrivate nel mentre anche buone notizie. Perché si è rivisto Zlatan Ibrahimovic. Ecco quando sarà nuovamente a disposizione.

Per il Milan questo 2023 non è iniziato nel migliore dei modi. I due derby persi contro l’Inter, uno in Supercoppa Italiana e l’altro in Serie A, hanno testimoniato le difficoltà rossonere. Evidenziate dai pesanti passi falsi commessi contro Lazio e Sassuolo.

Stefano Pioli e i suoi devono allora ritrovare la giusta fiducia per far sì che non tutto in questa stagione sia perduto. Specialmente per non mancare l’obiettivo di classificarsi in Champions League. Ci sono giocatori che ancora non sono tornati a disposizione, mentre uno in particolare sta scaldando i motori. E finalmente sta per tornare ad essere protagonista. Si tratta ovviamente di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, riecco Ibrahimovic: ecco quando lo può convocare Pioli in Serie A

Il Milan deve ripartire e deve farlo prima possibile per non perdere altri punti per strada. La classifica di Serie A e l’umore iniziano a farsi pesanti. A tal proposito, torna per voler anche prendersi carico del gruppo rossonero Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante manca da tanto tempo. Esattamente dal 23 maggio del 2022, a causa dell’operazione effettuata al ginocchio.

Adesso però, come riferito da ‘MilanNews24.com’, lo svedese è pronto a tornare e ad essere protagonista. La sua convocazione può arrivare già nella giornata di venerdì 10 in occasione della gara contro il Torino.Motivo questo per cui ha svolto l’ultimo allenamento in squadra in maniera completa. Sui social è arrivato il video che lo ritrae al lavoro.