Il Napoli di Spalletti fa la storia: Osimhen distrugge l’Eintracht

Napoli inarrestabile anche al Maradona: la squadra di Spalletti accartoccia gli avversari e raggiunge un risultato storico per il club

Napoli sul velluto anche e soprattutto nella gara di ritorno contro l’Eintracht Francoforte. La squadra di Luciano Spalletti ha regalato un’altra notte da incorniciare ai suoi tifosi. Non paghi del successo dell’andata, gli azzurri hanno surclassato gli avversari pure nella gara di ritorno: 3-0 al fischio finale.

La gara è stata sbloccata nel primo tempo da Victor Osimhen quando le due formazioni erano ormai ad un passo dal rientrare negli spogliatoi. Il gol dell’attaccante nigeriano ha spaccato la partita e distrutto psicologicamente i tedeschi, tornati in campo visibilmente frastornati. Complice pure un Napoli inarrestabile, padrone del match per tutto l’incontro e in più riprese vicino alla rete. Gli azzurri scrivono la storia raggiungendo per la prima volta nella propria storia i quarti di finale di Champions.

Champions League, il Napoli raggiunge Milan e Inter nell’urna di domani a Nyon:

Il Napoli ha raggiunto Milan e Inter e domani sarà presente nell’urna di Nyon, in Svizzera. La ‘pallina’ della squadra di Luciano Spalletti affiancherà quelle delle altre due italiane ancora in corsa in Champions League. La cerimonia avrà inizio alle 12.

Come accaduto nel match d’andata, il Napoli ha impiegato un po’ a sciogliersi. Dopo un paio di iniziative dell’Eintracht, tuttavia, la squadra di Luciano Spalletti inizia a farsi veramente pericolosa al 20’ quando Kvaratskhelia impegna Trapp. Il portiere dei tedeschi sbarra la strada al georgiano anche al 43’ ma non può nulla sul passaggio di Politano per Osimhen, che si fa spazio tra i difensori avversari e di testa batte l’estremo difensore nel primo minuto di recupero della prima frazione.

Il secondo tempo del Napoli comincia in modo veemente. Gli azzurri partono subito forte per aumentare le distanze. Dopo una prepotente cavalcata di Kim conclusa con un tiro impreciso (7’), è toccato ancora ad Osimhen beffare l’Eintracht. L’attaccante ha chiuso in rete da pochi passi dopo una splendida azione corale rifinita dal traversone basso di Di Lorenzo per l’ex Lilla (8’). Dopo un tentativo di Kamada (11’) bloccato a terra da Meret, il Napoli ha triplicato le marcature con Zielinski, che si è procurato e ha trasformato un calcio di rigore (19’). A quel punto gli azzurri hanno amministrato e pure Spalletti ha mosso la panchina pensando al prossimo impegno di campionato previsto per domenica pomeriggio alle 15 a Torino contro i granata di Ivan Juric.

Nei quarti di finale, con Napoli, Milan e Inter ci saranno anche Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Nello stesso sorteggio di domani sarà stabilito il cammino fino al termine della competizione pertanto sarà possibile immaginare gli accoppiamenti per semifinali e finale.

Tabellino.

Marcatori: 46’ pt Osimhen; 8’ st Osimhen, 19’ st rig. Zielinski.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (21’ st Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (29’ st Ndombele); Politano (22’ st Politano), Osimhen (36’ st Simeone), Kvaraskhtelia (29’ st Elmas). All.: Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff (17’ st Alidou), Rode (29’ st Jakic), Sow, Lenz (22’ st Max); Gotze, Kamada; Borré. All.: Glasner.

Arbitro: Taylor (ING).