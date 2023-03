Lecce, il futuro di Baschirotto è altrove: l’annuncio del dirigente

Il Lecce sta vivendo un campionato molto sopra le aspettative, ma il futuro di una delle sue stelle, Baschirotto, sembra lontano dalla Puglia.

In pochi mesi, si è affermato come uno dei difensori più apprezzati della Serie A, sebbene non sia certo tra i nomi più quotati del campionato italiano. Ma Federico Baschirotto è una delle grandi rivelazioni della stagione, all’interno della già entusiasmante sorpresa rappresentata dal Lecce. E adesso chissà che il calciomercato non nasconda qualche piacevole regalo per il futuro del difensore italiano.

25 presenze, 3 gol e 1 assist in Serie A. Non male per il 26enne centrale veronese, all’esordio nella massima divisione italiana all’età di 26 anni. Il successo è raccontato bene dai dati di ‘Transfermarkt’, secondo cui, da giugno 2022 a oggi, il suo valore di mercato è passato da 400mila a 2,2 milioni di euro. Il Lecce, nonostante un budget ridotto, sta correndo verso una comoda salvezza, e il merito è anche suo.

Pantaleo Corvino lo ha scoperto all’Ascoli e lo ha acquistato la scorsa estate per 280mila euro, ma ora punta a rivenderlo a quasi dieci volte tanto. Per lui c’è chi parla addirittura di una chance nella Nazionale di Mancini, mentre si aggiungono nomi di club interessati ad assicurarselo. Di questo ha parlato allora uno dei principali dirigenti del Lecce, Sandro Mencucci.

Baschirotto piace alla Serie A: chi vuole il talento del Lecce?

L’amministratore delegato del club pugliese è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bruno’, parlando dell’ottima stagione della sua squadra, oltre che ovviamente del futuro sul mercato. Da un lato, i giallorossi vogliono trattenere un grande talento come Maleh; dall’altro sanno che molti dei loro gioielli potrebbero trasferirsi altrove. E Baschirotto è indubbiamente uno dei nomi più seguiti in Serie A.

“In futuro lo vedo in una grande piazza. Magari anche a Firenze” ha detto Mencucci, che è stato ad della Fiorentina tra il 2002 e il 2019. Ma l’interesse del club viola per il centrale del Lecce è già stato segnalato una settimana fa dal ‘Corriere dello Sport’, a dimostrazione che non è solo una suggestione. Milenkovic ha molti estimatori, in Italia e all’estero, per cui la Fiorentina punta a cautelarsi in caso di una sua partenza.