Osasuna, Sergio Herrera ancora protagonista: doppio record per il portiere

L’Osasuna è una delle squadre rivelazione della Liga in questa stagione. Nel club spagnolo si è messo in mostra spesso Sergio Herrera.

Non vive un grandissimo momento, ma l’Osasuna resta una delle più belle sorprese di questa stagione in Liga. Il club iberico aveva ben altre ambizioni, ma ora è ottavo in classifica ed è in piena lotta per la zona Europa League. L’Osasuna è a soli 4 punti dal Villarreal sesto in classifica ed è reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite di campionato.

Uno dei protagonisti del club spagnolo è l’estremo difensore Sergio Herrera, punto cardine del club. Il calciatore guida la difesa, il reparto fondamentale della squadra spagnola con l’Osasuna che ha la quarta miglior difesa del campionato. Il club basco ha solo 24 reti subite, la media di meno di un gol a gara.

Numeri importanti per una squadra che a inizio stagione puntava alla salvezza e che ora può sperare in qualcosa in più. Herrera è arrivato a Pamplona nel lontano 2017 ed è diventato, anno dopo anno, un elemento chiave del club. Nell’ultima giornata di campionato Herrera ha raggiunto un doppio record con il club spagnolo: Herrera, calciatore di 29 anni, ha raggiunto le 150 presenze con la maglia dell’Osasuna e le 100 presenze nella prima divisione spagnola.

Osasuna, Herrera è il leader del club

Herrera è il terzo calciatore nella storia del club con più presenze, dietro solo a Roberto Santamaria e Ricardo Lopez. Oltre a essere il principale leader del club Herrera è fondamentale nel reparto difensivo del club. Una delle principali qualità dello spagnolo è la sua abilità nel parare i calci di rigore, una situazione che lo ha visto più volte protagonista nel corso di questa stagione.

Prendendo in considerazione gli ultimi cinque anni nessun portiere ha parato più rigori di Herrera nella Liga. 9 rigori parati su 19 tentativi, quasi il 50 % come percentuale e numeri record per l’estremo difensore. Anche nell’ultimo turno di campionato Herrera ha parato un calcio di rigore ad Hugo Duro del Valencia, dimostrando le sue qualità in questa tipologia di occasioni.