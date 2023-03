Serie A, è Napoli-mania anche negli USA: Osimhen ‘monumentale’

Il Napoli è sempre più al centro dell’attenzione mediatica nazionale ed internazionale. Osimhen è diventato ‘monumentale’ negli USA…

Napoli dominatore in Serie A, ai quarti di Champions League e con la consapevolezza che il cammino (ancora lungo) potrebbe portare a risultati inimmaginabili. Del resto, chi all’inizio della stagione in quel di agosto avrebbe previsto una situazione come quella che sta vivendo la squadra azzurra in questo momento? Proprio durante la sessione estiva di calciomercato il clima attorno al club era teso, con le tante cessioni di giocatori che avevano fino a quel momento segnato passaggi importanti della storia recente dei partenopei. Da Lorenzo Insigne a Dries Mertens, passando per Kalidou Koulibaly ed ancora Fabiàn Ruiz e David Ospina, tutti titolari e protagonisti.

Il gran lavoro svolto da Cristiano Giuntoli in sede di calciomercato, va detto, ad oggi viene elogiato in lungo ed in largo. L’aver puntato su ragazzi giovani o alla prima esperienza in Serie A come Kvaratskhelia e Kim, ed ancora giocatori in cerca di una dimensione importante come Raspadori e Simeone, senza dimenticare investimenti mirati come nel caso di Olivera. Poi le conferme, quelle che hanno permesso alla squadra di partire da uno zoccolo duro: Meret, il neo-capitano di Lorenzo, ed ancora Lozano ma (soprattuto) Victor Osimhen.

Napoli, è Osimhen mania anche negli USA: il nigeriano diventa ‘monumentale’

L’attaccante nigeriano si è rivelato vero trascinatore di una squadra che oggi sta facendo registrare numeri importanti. Il tutto a suon di gol, ovviamente, ma anche con quella personalità che in campo diventa accecante per gli avversari. Osimhen si è dimostrato un vero leader e spesso è lui a prendere per mano i compagni. A soli 24 anni, il numero 9 azzurro si è preso la squadra sulle spalle e sta mettendo la firma in calce su quella che potrebbe rivelarsi una stagione storica.

Anche la qualificazione conquistata ieri sera contro l’Eintracht ha visto proprio Osimhen mattatore con una doppietta, oltre al gol di Zielinski dal dischetto per il definitivo 3-0. Ed allora ecco che Victor sta diventando sempre più un fenomeno di massa, con il quale la città di Napoli vuole identificarsi. La maschera di Osimhen, nata per una funzione puramente medica ma che col tempo è rimasta come vero e proprio simbolo anche oltre l’infortunio, è il vero e proprio marchio di fabbrica.

A Napoli abbiamo visto torte, mazzi di fiori, qualsiasi cosa con indosso la maschera del numero 9. Ma il fenomeno, si sa, quando diventa virale non riesce ad essere contenuto nei soli confini nazionali. E cosi anche negli USA Osimhen sta spopolando. Come dimostrato dall’account Instagram della Lega Serie A per il Nord America. Un post pubblicato in queste ore, che appone la maschera di Osimhen su diversi famosissimi simboli e monumenti americani: il ‘Monte Rushmore’ o la ‘Liberty Bell’, soltanto per fare alcuni esempi. Osimhen ha invaso gli States, e il Napoli si coccola il suo bomber diventato ormai un fenomeno virale.