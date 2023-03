Onana manda l’Inter ai quarti di Champions: è 0-0 con il Porto

L’Inter porta a casa un ottimo 0-0 dall’Estadio do Dragao, la casa del Porto: Simone Inzaghi è ai quarti di finale di Champions League

L’andata si era conclusa 1-0, grazie al gol di Romelu Lukaku nel finale di partita. L’Inter si è presentata all’Estadio do Dragao desiderosa di superare il turno e ci è riuscita. Lo ha fatto senza un migliaio dei suoi tifosi, rimasti fuori dallo stadio nonostante l’acquisto di un regolare biglietto. Disordini che sicuramente faranno seguito a un provvedimento dell’UEFA, con i tifosi nerazzurri ammassati in modo molto pericoloso. La squadra di Simone Inzaghi si è presentata su un campo in pessime condizioni, ribattendo colpo su colpo ai tentativi del Porto.

La partita è stata abbastanza brutta, anche se ci sono state diverse situazioni pericolose in favore di una o dell’altra squadra. Come il tentativo di Dzeko in contropiede servito con un pallone forse un po’ arretrato da Barella. Protagonista anche Federico Dimarco con una splendida chiusura su Evanilson che aveva calciato sul primo palo.

Una Inter compatta resiste al forcing del Porto: è 0-0

Marciniak tra primo e secondo tempo ha concesso, in totale, ben dieci minuti di recupero. L’arbitro polacco ha voluto prolungare il match di molto per le tante perdite di tempo. I portoghesi sono andati diverse volte vicino al gol, prima con Eustaquio sul finire del primo tempo, e poi con Galeno anticipato da Onana nella ripresa. Inzaghi ha anche perso Bastoni per un infortunio muscolare.

Nei sette minuti di recupero è successo di tutto, con il Porto che ha avuto doppia occasione clamorosa per segnare l’1-0. Il salvataggio sulla linea di Dumfries e la parata di Onana sul palo, rispettivamente su Marcano e Taremi, hanno mandato Inzaghi ai quarti di finale di Champions League. I tentativi della squadra di Sergio Conceiçao sarebbero tre, con Grujic che di testa ha colpito la traversa, ma in fuorigioco. L’Inter sarà la seconda italiana presente al sorteggio dei quarti in attesa del Napoli.

Squadre qualificate ai quarti di Champions League: Bayern Monaco; Chelsea; Manchester City; Benfica; Inter; Milan; Eintracht/Napoli; Real Madrid/Liverpool.