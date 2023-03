“Vuole tornare in Italia”: Juventus, la rivelazione sull’ex spiazza tutti

Juventus, occhio alla rivelazione sull’ex bianconero che spiazza e sorprende tutti i tifosi. Le sue parole sono chiare: “Vuole tornare in Italia…”

Ripartire, nonostante le penalizzazioni e gli incidenti di percorso. L’obiettivo della Juventus è chiaro, anche se è difficile immaginare cosa succederà a cavallo tra il terreno di gioco e le aule di un tribunale. La questione plusvalenze è ancora lontana da risolversi (in un senso o in un altro), con quella inerente alla manovra stipendi tutta da disputare e argomentare. E nel mentre, il campionato scorre e le vicende della prima squadra restano appese ad un filo.

Un filo fatto di tanti alti, ma anche di tanti bassi. Quest’anno è mancata la costanza di rendimento agli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno dovuto fronteggiare anche un grosso numero di imprevisti ed infortuni. Senza la penalizzazione, la Juventus sarebbe seconda in classifica, ma comunque lontanissima dal Napoli capolista.

Un margine di distacco che nessuno avrebbe immaginato in estate, soprattutto dopo la campagna acquisti fatta in estate. E che catapultava i bianconeri tra le favorite al campionato e nel proprio girone di Champions League. Invece, non sono mancate le critiche alla gestione di Massimiliano Allegri, con una parte della tifoseria che ne aveva chiesto addirittura l’esonero.

Juventus, cosa rivela l’ex compagno di Conte? “Vuole tornare in Italia…”

Chi immaginare, dunque, al posto di Allegri per rilanciare la Juventus nel futuro prossimo? L’ex bianconero Michele Padovano non ha alcun dubbio e ai microfoni di TV Play rivela il suo consiglio alla dirigenza della Vecchia Signora. Quale? Un ritorno di Antonio Conte in sella alla guida tecnica dei piemontesi.

“Antonio è uno dei migliori allenatori del mondo – spiega l’ex compagno ai tempi della Juventus – Quello che riesce a trasferire, non lo fa nessuno. Se io fossi un dirigente bianconero, lo porterei a casa”. Di qui poi aggiunge: “Sappiamo bene le problematiche di Conte, ma lui vuole tornare in Italia. Io rifonderei tutto da lui e ascolterei i suoi consigli. Ovunque è andato, ha sempre vinto. Parliamo di un vincente”.