Cassano netto: “Il calcio italiano fa schifo, i risultati di quest’anno sono una casualità”

La qualificazione ai Quarti di Champions di Inter, Milan e Napoli ha fatto molto rumore. Non tutti però hanno commentato positivamente.

Negli ultimi anni in tanti hanno sottolineato il declino e le difficoltà del calcio italiano. La nazionale non si è qualificata agli ultimi due Mondiali e la vittoria dell’Europeo è stata vista quasi come un curioso incidente di percorso. Un percorso di difficoltà e grosse velleità con Mancini ed i principali club italiani in netta difficoltà, economica e tecnica. Mentre all’estero investono su giovani talenti e sulle strutture le big italiane faticano, ovviamente con qualche piccola eccezione.

Il percorso europeo delle italiane in Champions League e in Europa League sembra però cambiare questa concezione: Inter, Milan e Napoli in Champions, Juve e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Queste sei squadre stanno facendo molto bene, hanno raggiunto i Quarti e visto il sorteggio possono anche andare avanti. Il calcio italiano torna a sperare e magari qualche club potrebbe addirittura tornare a vincere. Non tutti sono contenti del calcio italiano e c’è chi continua a criticare.

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato delle difficoltà del nostro calcio ed ha utilizzato toni abbastanza pesanti. Ecco le sue parole ai microfoni della Bobo Tv: “La Serie A fa schifo, potremmo dire fa cagare. L’unica squadra che mi rende orgoglioso è il Napoli, sta facendo qualcosa di unico grazie al lavoro e alle idee. E’ qualcosa che non ho ai visto”.

Cassano e le parole su Inter e Milan

L’ex calciatore ha poi commentato le milanesi, portando un giudizio diverso per i due club. Sui rossoneri ha apprezzato la squadra di Pioli ed ha affermato: “La Champions è casa sua, il Milan ha meritato con il Tottenham e meritano rispetto”. Opinioni diverse sull’Inter e su Simone Inzaghi, aspramente criticati:

“L’Inter è la mia squadra, lo sapete, ma ha giocato male sia all’andata che al ritorno. Dobbiamo solo dire che ha avuto un gran culo e la stessa cosa vale per la Roma. Bene la Juve che non c’entra niente con l’Europa League, vale la Champions. Queste cose ti vanno bene un anno, ma il calcio italiano non ha nulla. Ritmi bassi e senza idee. Tutto questo è una casualità, il calcio italiano fa schifo”.