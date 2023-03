Sarri snobba Mourinho dopo il derby: “Non so neanche che abbia…”

“C’è grande soddisfazione per noi e per i tifosi”, queste le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria nel derby.

La Lazio ha vinto il derby contro la Roma per 1-0. Il gol di Zaccagni basta ai biancocelesti per portare a casa i tre punti. Incisiva l’espulsione di Ibanez nel primo tempo.

Gli uomini di Sarri si portano adesso al secondo posto, in attesa della partita dell’Inter. Sempre più vicini all’obiettivo Champions League.

Attualmente sono a 52 punti, in attesa di Inter-Juventus. I nerazzurri sono a 50 punti a soli due punti dal Milan. Battendo la Roma, però, guadagnano un bel margine proprio sui giallorossi (a 47 punti), al quinto posto e prima squadra fuori dai posti europei per la Champions League.

Le parole di Sarri a Dazn

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo la vittoria.

“C’è grande soddisfazione sia per noi che per tutti i tifosi della Lazio. Vincere il derby è sempre importante, ma il paragone con Maestrelli è eccessivo. Preferisco conquistare i tifosi della Lazio attraverso i risultati”, ha dichiarato il tecnico.

“La stagione sta andando bene. Dobbiamo mantenere questo livello fino alle fine”, ha proseguito.

Maurizio Sarri ha poi speso belle parole su Casale e Romagnoli. Soprattutto sul secondo ha detto che gli sembra nato per giocare come vuole lui. Ha concluso dicendo che giocando alla Lazio si è evoluto molto.

Il tecnico toscano si è poi spostato sull’argomento Champions League, accennando anche ad alcuni cali che gli sono stati fatti notare.

Sui cali di tensione ha detto che sono emersi soltanto durante le partite europee, mentre in campionato sono, apparentemente, diminuiti. Sulla Champions League ha dichiarato che da parte loro c’è tutta l’intenzione di continuare a dare il 100%, nonostante il presidente Lotito non abbia mai dichiarato la Champions League come obiettivo vero e proprio. “Sappiamo che ci sono squadre attrezzate meglio di noi, ma non molliamo”, ha dichiarato Sarri.

Infine, dallo studio Dazn, gli è stato chiesto un parere in merito alle parole di Mourinho dei giorni scorsi. “Non so neanche cosa ha detto. Prima del derby abbiamo guardato diversi filmati sulla Roma, anche in merito a situazioni che vanno oltre il gioco”.

Parole precise quelle di Sarri, che appare concentrato sull’obiettivo Champions League.