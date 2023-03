Conte-Tottenham, addio immediato: occhio ad un ritorno in Italia?

L’avventura di Antonio Conte con il Tottenham è al capolinea. Quali scenari si aprono per il tecnico ex Inter e Juventus?

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham parrebbe essere giunta al termine. Stando a quanto riportato dal The Telegraph entro fine di questa settimana potrebbe anche arrivare l’ufficialità a sancire la fine del rapporto tra il tecnico leccese e la squadra di Londra.

Dopo la sfuriata del tecnico leccese per il pareggio contro il Southampton, la frattura tra allenatore e squadra sembra essere divenuta ormai insanabile. Il contratto di Conte con gli Spurs scade il 30 giugno e il tecnico aveva già manifestato la sua volontà di non rinnovarlo, ma adesso le cose sembra stiamo prendendo un’accelerata improvvisa con il patron Levy ormai convinto dell’inevitabilità dell’addio.

Il board degli Spurs avrebbe quindi deciso di anticipare l’ormai probabile divorzio di fine stagione. Il contratto tra il Tottenham e l’ex Inter e Juventus potrebbe quindi chiudersi con mese d’anticipo. Nel frattempo Conte è rientrato brevemente in Italia, ma a questo punto non è escluso che il suo successivo ritorno a Londra possa essere solo una toccata e fuga per chiudere la questione con gli Spurs.

Conte, sempre più vicino l’addio al Tottenham: futuro in Italia?

Arriva con grandi ambizioni al Tottenham, Antonio Conte nella prima stagione sulla panchina degli Spurs ha risollevato una situazione complicata centrando il quarto posto in classifica. Questa stagione però non c’è stata la tanto attesa svolta. Sebbene in questo momento la squadra sia al quarto posto in classifica (ma con due gare in più sul Newcastle quinto), i rapporti sono ormai incrinati.

Nelle ultime settimane, in concomitanza con l’aumentare degli indizi circa una rottura con il Tottenham, erano iniziate a circolare voci anche su di un ritorno in Italia del tecnico. Esclusa l’Inter e molto probabilmente anche la Juventus, le due maggiori indiziate per un eventuale futuro di Conte in Italia sono la Roma, solo a patto però che si interrompa il rapporto dei giallorossi con Mourinho, oppure il Milan nel caso anche qui il rapporto con Stefano Pioli non prosegua.