Milan, che flop della rosa: la svalutazione tocca cifre altissime

La svalutazione della rosa del Milan tocca cifre altissime, l’emblema di questo flop è la sessione di mercato estiva del 2022

Il Milan sta disputando una stagione ricca di alti e bassi. La squadra di Stefano Pioli è ai quarti di finale di Champions League, ma ha raccolto solo quindici punti nel 2023. Un bottino troppo magro per rientrare di nuovo nei primi quattro posti. I rossoneri sanno che potrebbero essere estromessi se continuassero così e la Juventus ricevesse i quindici punti dopo il ricorso. Dopo la sosta ci sarà una sfida al Napoli in campionato che avrà grande importanza nella corsa alla Champions.

Diversi sono stati i risultati che hanno fatto storcere il naso ai tifosi e agli addetti ai lavori vicino al mondo Milan. Molto, però, è dipeso dalla sessione di mercato estiva del 2022. Fino a questo momento, soltanto Thiaw si è espresso su buoni livelli e tra l’altro lo ha fatto soltanto negli ultimi mesi. Ci sono dei punti interrogativi importanti nella rosa costruita da Maldini e Massara: non solo Charles De Ketelaere, ma anche Divock Origi, passando per Yacine Adli e Aster Vranckx.

Milan, rosa svalutata per 137 milioni

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha approfondito proprio la svalutazione che ha subito la rosa del Milan. Sono 137 milioni di euro divisi in 6 giocatori: De Ketelaere, ‘il più grande flop’, ma anche Origi e Adli, con il centrocampista mai utilizzato da Pioli che nelle scorse settimane gli ha anche preferito Bakayoko. Rientrano anche Tomori e Kalulu, che hanno subito una svalutazione di metà del cartellino. A questi, si aggiunge incredibilmente Rafael Leao.

MVP dello scorso campionato, anche Rafael Leao ha subito una svalutazione del suo cartellino, nonostante valga ancora tanti soldi. Questo dipende dalle pessime prestazioni in questo 2023 e dalla scadenza del contratto che ovviamente si avvicina. La trattativa per il rinnovo è in fase di stallo e questo non fa altro che alimentare delle voci sul suo futuro. E Maldini e Massara nei prossimi mesi dovranno prendere decisioni importanti per rilanciare il valore della rosa del Milan.