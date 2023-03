Serie A, i top della giornata 27: il Napoli scappa con Osimhen

Il Napoli vola in testa alla classifica in serie A, lo fa nel segno di Victor Osimhen che contro il Torino ha realizzato un’altra doppietta.

Osimhen è il trascinatore dei sogni azzurri, il custode della stagione magica del Napoli. I suoi numeri sono spaventosi e riflettono anche la classifica generale del nostro sondaggio in cui è in netta fuga.

Il Napoli trionfa anche nel reparto difensivo in questo turno di campionato con Di Lorenzo, il capitano protagonista anche della meravigliosa azione del terzo gol degli azzurri a Torino.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 5026 persone che ringraziamo.

La Juventus, vittoriosa a San Siro, divide i trionfi con il Napoli con Szczesny e Kostic.

La saracinesca Szczesny: una certezza per la Juventus

Szczesny ha blindato la porta della Juventus contro l’Inter, non ha compiuto grandissime parate ma ha guidato i suoi compagni ad un successo prezioso. È stato autorevole nelle uscite alte, ha respinto due conclusioni di Barella, interventi che valgono lo status di miglior portiere della ventisettesima giornata.

Al secondo posto c’è Carnesecchi, convocato in Nazionale maggiore al posto dell’influenzato Provedel. Il portiere della Cremonese è stato determinante nella partita di Monza, spiccano l’uscita su Izzo e la parata su Carlos Augusto.

Chiude la classifica dei portieri Silvestri, protagonista in Udinese-Milan. Nega due volte il gol a Leao, compie tanti interventi e aveva parato anche il rigore ad Ibrahimovic che ha avuto bisogno della seconda opportunità per far gol.

Di Lorenzo guida la difesa, c’è tanta Sampdoria per la prima vittoria in casa

Di Lorenzo è il leader del reparto difensivo riguardo alla valutazione della ventisettesima giornata. A Torino ha realizzato un’altra prestazione di assoluto livello, all’insegna della qualità sia a livello difensivo che offensivo. Ha incassato il 55% dei voti, la maggioranza dei nostri utenti ha scelto il suo lavoro nelle due fasi sulla catena di destra.

Al secondo posto c’è Udogie con il 24% dei voti, l’esterno dell’Udinese ha ispirato due dei tre gol bianconeri. Ha servito l’assist per Beto e realizzato il tiro-sponda per Ehizibue.

Zanoli ha realizzato il suo primo gol in serie A, mettendo la “ciliegina sulla torta” sul primo successo interno della Sampdoria contro il Verona. Il gol premia una prestazione di spessore e sostanza, porta a casa il 13% delle preferenze dei nostri utenti.

Chiude i conti Nuytinck con il 9% dei voti, ha dominato l’area di rigore, realizzato un salvataggio sulla linea sul tiro di Lazovic e non ha mai dato a Djuric spazi per incidere.

Kostic, l’eroe bianconero di San Siro, domina i voti del centrocampo

Kostic è la principale valvola di sfogo della manovra della Juventus, le sue “sgasate” rappresentano la risorsa con cui la Juventus costruisce le transizioni. A San Siro ha deciso la partita con un diagonale vincente che vale il gol del vantaggio, una giocata che premia una prova a tutta fascia dell’esterno serbo. Ha provato anche il bis ma è stato decisivo Mkhitaryan. I nostri utenti l’hanno premiato con il 61% dei voti.

Al secondo posto c’è Pereyra che incassa il 17% dei voti. Ha un ruolo decisivo nella vittoria dell’Udinese contro il Milan, sbloccando la partita con il gol del vantaggio.

Ferguson è uno dei giocatori più interessanti del campionato italiano, ha grandi qualità negli inserimenti sotto porta, l’ha dimostrato anche nella gara di Salerno. Porta a casa l’11% dei voti come Locatelli, che risponde alla mancata convocazione in Nazionale con una prova d’altissimo spessore. Sembra essere ovunque, sporca tutte le linee di passaggio degli avversari, comanda la mediana.

Osimhen fa il vuoto, Kvaratskhelia insegue

Osimhen è inarrestabile, guida ormai con distanza siderale sugli altri la classifica generale degli attaccanti. Prova ad inseguirlo Kvaratskhelia che anche in quest’occasione occupa il secondo posto alle spalle del centravanti nigeriano. Victor incassa la preferenza del 71% degli utenti. Kvaratskhelia, che a Torino ha segnato il rigore, servito l’assist a Ndombele e propiziato con un magico colpo di tacco l’azione del terzo gol, si ferma all’11%.

In terza posizione c’è Gabbiadini che è stato protagonista con una doppietta della vittoria della Sampdoria contro il Verona. Porta a casa l’8% dei voti, subito dietro c’è Zaccagni al 7%. Decidere il derby non è roba da poco, Zaccagni l’ha fatto capitalizzando una situazione offensiva che deriva dai suoi movimenti, dalla qualità di leggere il lavoro di Felipe Anderson.

Il brasiliano ha ricordato ciò che faceva Mertens nel Napoli dei 91 punti, uscire dalla pressione avversaria, premiare spalle alla porta l’inserimento del compagno.

La classifica della ventisettesima giornata

PORTIERI

Szczesny 5 punti

Carnesecchi 3 punti

Silvestri 2 punti

DIFENSORI

Di Lorenzo 5 punti

Udogie 3 punti

Zanoli 2 punti

Nuytinck 1 punto

CENTROCAMPISTI

Kostic 5 punti

Pereyra 3 punti

Ferguson 2 punti

Locatelli 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Kvaratskhelia 3 punti

Gabbiadini 2 punti

Zaccagni 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Osimhen continua ad allungare

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Ochoa 20 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Silvestri 11 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Dragowski 10 punti

Szczesny 10 punti

Carnesecchi 10 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Handanovic 6 punti

Provedel 6 punti

Skorupski 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Rui Patricio 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Perilli 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 28 punti

Baschirotto 16 punti

Di Lorenzo 15 punti

Udogie 12 punti

Theo Hernandez 11 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Zappacosta 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Dodò 3 punti

Becao 3 punti

Kalulu 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Zanoli 2 punti

Nuytinck 1 punto

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Tomori 1 punto

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Lobotka 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Samardzic 5 punti

Pereyra 5 punti

Orsolini 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Lovric 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 55 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Lautaro Martinez 14 punti

Laurientè 11 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Nzola 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Nzola 5 punti

Berardi 5 punti

Zaccagni 5 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto