Inter, Mkhitaryan è netto: “Non si scherza con noi, lo abbiamo fatto vedere…”

Mkhitaryan, tra i migliori in campo, commenta la vittoria dell’Inter, giunta contro l’Udinese: com’è andato il match? Le parole dell’armeno.

Il primo tempo della sfida del Meazza è stato decisamente poco spettacolare. I nerazzurri di Inzaghi erano all’ossessiva ricerca del risultato, dopo il pari contro la Sampdoria, e l’Udinese ha trovato il modo per inibirli. L’Inter si porta avanti con Lukaku su calcio di rigore, eseguito due volte così come indicato dall’arbitro, per un intervento scomposto di Walace su Dumfries. Quando calano i ritmi, l’Udinese incalza con Lovric. Il suo destro è preciso alle spalle di Handanovic.

Nella seconda frazione di gioco, invece, l’Inter ci prova a ripetizione e infatti ci riesce. Al 73′ rete di Mkhitaryan. L’azione parte da Calhanoglu, che allarga per Dimarco. Il cross dell’italiano è preciso e Mkhitaryan batte Silvestri. La tripletta la firma poi il solito Lautaro Martinez allo scadere. Giunti all’89’ lancio di D’Ambrosio e Lautaro aggancia. Un destro gli basta.

La sfida termina 3-1 e i nerazzurri tornano a -15 dal Napoli. Un risultato importante più che altro per consolidare la seconda posizione in classifica e spegnere i malumori, derivati dal pareggio della giornata precedente.

Inter-Udinese, le parole di Mkhitaryan nel post-partita

Autore di una delle tre reti che hanno portato l’Inter al successo casalingo contro l’Udinese, Henrikh Mkhitaryan è intervenuto nel post-partita ai microfoni di ‘DAZN’, commentando quanto segue: “Il risultato di oggi era importante per il morale e per prepararci bene al match contro il Porto. Possiamo vincere la sfida coi lusitani. Conta la preparazione e giocare con fiducia. Possiamo fare risultato contro chiunque, perché siamo l’Inter e siamo forti. Abbiamo mostrato a tutto il mondo che non si scherza con noi“.

Mkhitaryan ha poi ragionato sul suo momento personale e su quanto stia riuscendo ad apportare alla causa nerazzurra: “Avevo bisogno di segnare e ci sono riuscito. Mi auguro di proseguire così. Se il mister mi fa giocare, gioco. Altrimenti aiuto i miei compagni dalla panchina, per raggiungere i nostri obiettivi. Ora sto giocando in un ruolo diverso, non è facile ma grazie all’assist di Dimarco ho fatto gol e abbiamo vinto”.