Skriniar nel caos: esce allo scoperto dopo la visita col PSG

Il difensore dell’Inter fa chiarezza sulle cure ricevute. Attraverso i social ha spiegato ai nerazzurri la situazione

La situazione dell’Inter è molto complicata. Nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, i nerazzurri sono sommersi dalle critiche.

Il terzo posto in campionato con una rosa sulla carta molto competitiva non va giù ai tifosi, che da mesi bersagliano la squadra.

Simone Inzaghi è, ovviamente, il primo bersaglio di questi attacchi. “Squadra senza identità”, si legge sui social da chi lo accusa di non riuscire a prendere in mano le redini dei nerazzurri.

L’ultima sconfitta in campionato, contro la Juventus, ha aperto il vaso di Pandora. tutti i detrattori dell’Inter si sono scatenati a suon di polemiche e critiche, rivolte principale al tecnico ex Lazio, ma in generale a tutta la squadra.

Tra le polemiche, anche quelle legate alle prestazioni fisiche dei giocatori, giudicate calanti rispetto alle massate stagioni. La sosta nazionali è un po’ lo specchio di queste polemiche. Dimarco non è partito per il ritiro dell’Italia. Barella l’ha lasciato per tornare a Milano. Gosens e Bastoni acciaccati. Tutte situazioni che fanno storcere il naso agli interisti.

Inter, Skriniar fa chiarezza sulle cure ricevute

La questione più scabrosa, però, riguarda il difensore Milan Skriniar. Lo slovacco soffre un’irritazione del nervo della schiena dovuta alla compressione del disco. Il suo fisico non è, però, l’unico motivo di polemiche. Skriniar ha già firmato con il Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha preso bene la scelta del difensore di volare al CERS (Centre Europeen de Reeducation su Sportif) per farsi visitare dai medici del Psg.

Oggi Skriniar ha fatto chiarezza attraverso i suoi canali social.

“Ho sempre seguito le indicazioni dei medici dell’Inter e degli specialisti esterni ad essa collegati. sono stato sottoposto ad un ulteriore accertamento che, avendo confermato la diagnosi, mi fa iniziare già da oggi un percorso terapeutico prescritto dal medico esterno di fiducia della società. Il tutto alla presenza dello staff medico”, ha dichiarato Skriniar su Instagram.