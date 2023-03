Inter-Juve, la doppia bocciatura di Inzaghi che spiazza tutti

Domani sera a San Siro sarà la volta di Inter-Juve: i nerazzurri ospiteranno i bianconeri e Inzaghi ha preso nel frattempo decisioni importanti.

L’Inter, dopo aver superato il Porto agli ottavi di finale di Champions League e aver conquistato il passaggio ai quarti, se la vedrà domani sera in campo per la Serie A contro la Juventus. Non una gara qualsiasi. Ma il Derby d’Italia si svolgerà a San Siro. Simone Inzaghi ragiona sulle migliori scelte da prendere per la formazione, avendo forfait importanti da dover fronteggiare.

L’Inter ospiterà in casa propria, a San Siro, la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo giornate difficili, complici anche le sconfitte arrivate in campionato contro squadre come Bologna e Spezia, Simone Inzaghi non ha risposto alle critiche e ha affrontato con i suoi il match di ritorno contro il Porto.

In Champions League, avendo pareggiato in Portogallo, l’Inter ha perciò eliminato il Porto dalla competizione e ha ottenuto l’accesso ai quarti dopo 12 anni. Se la vedrà con il Benfica per un posto in semifinale. Ma ora come ora c’è da ragionare su una gara imminente: quella contro la Juventus. Le ultime.

Inter-Juve, le possibili scelte di Inzaghi: verso l’esclusione per due nomi importanti

Il giornalista Andrea Paventi ha parlato così a ‘Sky Sport’ dell’Inter in vista del big match contro la Juventus: “Sulla catena di sinistra non ci saranno Robin Gosens e Alessandro Bastoni che proveranno a recuperare per dopo la sosta. Altra assenza importante è quella di Milan Skriniar, a cui evidentemente i minuti con il Porto non hanno fatto bene”.

“Matteo Darmian – continua Paventi – è favorito su Danilo D’Ambrosio. Poi Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Brozovic potrebbe partire dalla panchina. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono i favoriti su Edin Dzeko che deve ora riscalare le gerarchie”.

Simone Inzaghi propende quindi per l’esclusione, dagli 11 titolari contro la Juventus, di Edin Dzeko e Marcelo Brozovic. Possono rivedersi Romelu Lukaku in attacco e l’asse Mkhitaryan-Calhanoglu-Barella per il centrocampo. L’obiettivo è non perdere altri punti fondamentali per la corsa alla Champions League, contro una squadra che è da sempre una delle più complicate da affrontare per i nerazzurri.