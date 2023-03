“Spero le cose cambino”: Milan, il messaggio a Pioli è netto

Direttamente dal ritiro della nazionale arriva il messaggio per il tecnico del Milan Stefano Pioli. Il calciatore fa chiarezza.

La pausa per le nazionali è anche il tempo per tirare un po’ le somme e schiarirsi le idee. Allenatori e calciatori stanno approfittando di questo momento per settarsi mentalmente sul finale di stagione, con le ultime partite di questo campionato che per molte squadre sono fondamentali anche in vista del futuro.

Una delle squadre maggiormente coinvolte e per cui il finale di stagione sarà fondamentale è il Milan. I rossoneri attualmente sono quarti in classifica, ma hanno solo un punto di vantaggio sulla Roma e tre sull’Atalanta. Senza dimenticare la rientrante Juventus che adesso dista solo sette lunghezze. Una classifica cortissima che rende questo finale di stagione al cardiopalma per i rossoneri e non solo.

Proprio a proposito di rossoneri e del contributo da poter dare in campo ha parlato Simon Kjaer. Alla vigilia del match tra la sua Danimarca e il Kazakistan, Kjaer ha toccato anche l’argomento Milan e i pochi minuti che il tecnico Pioli gli sta concedendo in questa parte di stagione. “Sono scelte del tecnico.” ha dichiarato il difensore danese. “Io possono solo impegnarmi e lavorare sodo. In questo momento penso alla nazionale, faccio il mio lavoro e spero che le cose cambino.”

Kjaer tra Milan, Danimarca e Serie A: arrivano i complimenti per Hojlund

Il discorso si sposta poi su colui che, in questo momento, è il calciatore danese al centro del dibattito mediatico: Hojlund dell’Atalanta. Dopo la tripletta contro la Finlandia, l’attaccante si sta prendendo i titoli dei giornali. Kjaer, da veterano della selezione danese, ha speso parole importanti nei confronti del calciatore.

“E’ un bravo ragazzo e ho notato che ha molta fiducia in se stesso.” ha dichiarato il difensore del Milan. “Lo aiutiamo molto nello spogliatoio, ma siamo anche attenti a farlo sentire con i piedi per terra. Ma non penso che ci saranno mai problemi con lui in spogliatoio. Devo ammettere che mi ha sorpreso un po’ il suo successo così rapido, ma sono felice di vedere che ha una forte determinazione e lavora duramente per raggiungere i suoi obiettivi.”