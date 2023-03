Inter, l’assist per Marotta arriva da Mancini: il colpo che può cambiare tutto

L’Inter è in seria difficoltà in campionato, ma per il team di Marotta e Simone Inzaghi è arrivato un importate assist da parte di Mancini.

Le ultime settimane dell’Inter di Simone Inzaghi sono state caratterizzate da numerosi alti e bassi. I nerazzurri hanno sì raggiunto i quarti di finale di Champions League, dove incontreranno il Benfica, ma hanno anche bruscamente frenato in campionato.

La’ Beneamata’, infatti, negli ultimi quattro turni della nostra Serie A hanno vinto solo contro il Lecce di Marco Baroni. Nelle altre altre giornate di campionato, di fatto, l’Inter ha dovuto alzare bandiera bianca prima contro il Bologna di Thiago Motta e lo Spezia di Leonardo Semplici e poi a San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

A causa di questa serie di risultati, l’Inter ha perso anche il secondo posto dietro al Napoli di Luciano Spalletti capolista. La seconda posizione della classifica del nostro campionato, infatti, è occupata dalla sorprendente Lazio di Maurizio Sarri. I tifosi nerazzurri adesso si aspettano una versione di marcia della squadra di Simone Inzaghi a partire già dalla gara di sabato prossimo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tuttavia, in attesa della gara contro il team toscano, per tutto l’ambiente interista è arrivato un importante ‘assist ‘ da parte di Roberto Mancini.

Calciomercato, l’Inter di Beppe Marotta è sulle tracce di Mateo Retegui

Come riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, dopo la convocazione del CT, Mateo Retegui è finito sotto la luce dei riflettori. Sul centravanti del Tigre, infatti, bisogna registrare proprio l’interesse dell’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. Anche se sul giocatore argentino, andato in gol giovedì scorso all’esordio con la Nazionale nel match contro l’Inghilterra di Gareth Southgate, ci sono anche altre squadre del nostro campionato.

Sempre come raccolto dal sito italiano, infatti, l’Udinese ha provato a portare Retegui già nel mese di gennaio, ma senza riuscirci. Oltre ad Inter e al team friulano, però, sull’attaccante argentino è vivo anche l’interesse della Roma di José Mourinho, soprattutto in caso di un addio a fine stagione da parte di Tammy Abraham.