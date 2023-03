Malta-Italia, ci pensa ancora Retegui: primi punti per Mancini

Vittoria per l’Italia contro Malta, a segno per gli Azzurri ancora una volta Mateo Retegui. Raddoppio firmato Pessina.

Dopo la sconfitta nel primo match di qualificazione ai prossimi Europei contro l’Inghilterra, per l’Italia c’è il pronto riscatto contro Malta. A pochi giorni dal ko di Napoli, gli azzurri riescono a vincere in terra maltese per 2-0, mettendo in cascina i primi punti nel girone di qualificazione.

La strada del secondo match di qualificazione alla rassegna continentale prevista il prossimo anno in Germania, inizia in maniera più difficile del previsto. Dopo pochi minuti infatti Malta rischia di passare in vantaggio. Provvidenziale Donnarumma. Poco dopo però arriva il gol italiano siglato da Mateo Retegui. Per l’attaccante del Tigre è la seconda rete in altrettante presenza con gli Azzurri.

Poco dopo però Roberto Mancini deve fare i conti con il ko di un altro suo attaccante, Willy Gnonto. Per lui un problema alla caviglia, con immediata sostituzione con Vincenzo Grifo. Pochi minuti dopo, attorno alla mezz’ora di gioco, arriva anche il raddoppio dell’Italia. Stavolta a firmare il tabellino dei marcatori con il suo nome è Pessina su assist di Tonali.

Qualificazioni Euro 2024, l’Italia vince a Malta e riscatta il ko contro l’Inghilterra

Nella ripresa Malta non riesce a mettere in campo una prospettiva di rimonta. Gli Azzurri controllano il risultato, creando oltretutto qualche altro grattacapo alla retroguardia maltese. Entrambe le squadre provano quindi la carta dei cambi, il risultato però non cambia e il 2-0 si trascina fino al 90′.

Con questa vittoria, la prima nel percorso di qualificazione che dovrebbe portare gli Azzurri a difendere il titolo europeo nel prossimo torneo che si disputerà in Germania, l’Italia riscatta il ko contro l’Inghilterra di qualche giorno fa a Napoli e porta a casa i primi tre punti. Gli uomini di Mancini in questo momento sono a pari punti con la Macedonia del Nord, che però ha una partita in meno, e che ha vinto all’esordio proprio contro Malta.