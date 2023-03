Italia, non solo Retegui: pronto un altro ‘acquisto’ argentino, contatti in corso

Dopo il gol di Retegui contro l’Inghilterra, Roberto Mancini potrebbe convocare per la sua Italia un altro calciatore ‘argentino’.

Il campionato è fermo per la sosta per impegni delle varie nazionali. Tanti giocatori della nostra Serie A, infatti, sono in giro per il mondo per giocare con le loro rispettive selezioni. Per quanto riguarda l’Italia, intanto, continua ancora il suo momento critico.

La squadra guidata da Roberto Mancini, dopo la grandissima delusione di non aver partecipato al Mondiale del Qatar, ha perso la prima gara del girone C di qualificazione al prossimo Europeo del 2024.

L’Italia, infatti, ha perso giovedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro l’Inghilterra di Gareth Southgate con il risultato di 1-2. A far rumore, però, non è la sconfitta, ma la prestazione del primo tempo. Nei primi 45 minuti, di fatto, gli azzurri sono stati in balia degli inglesi, che hanno segnato con Rice e con Kane ( su rigore). La nostra Nazionale ha avuto comunque una reazione nella ripresa, vedi il gol di Retegui che ha dimezzato lo svantaggio.

Italia, Roberto Mancini ha l’intenzione di chiamare un altro argentino dopo Retegui: il CT punta Gianluca Prestianni del Velez

Proprio il giocatore del Tigre è stato il protagonista della gara con l’Inghilterra, vista la sua convocazione a sorpresa da parte di Robero Mancini che, però, potrebbe chiamare anche un altro calciatore argentino. Come riportato da ‘Sabado Velez’, infatti, il CT sta provando a convincere Gianluca Prestianni, attaccante del 2006 del Velez.

Il giovanissimo calciatore, tra i cardi dell’Under 17 dell’Argentina, non ha ancora il passaporto italiano, che gli dovrebbe arrivare tra circa un mese, ma i dirigenti della nostra Nazionale stanno già provando a convincerlo a sposare la causa azzurra.

In attesa della decisione di Gianluca Prestianni, Roberto Mancini spera che la sua squadra dia dei segnali di risposta contro Malta. Gli azzurri, infatti, questa sera sono attesi dal match in trasferta contro il team guidato dall’italiano Michele Marcolini ( ex giocatore di Bari ed Atalanta). L’Italia, vista la grande differenza tecnica con Malta, non deve solo vincere, ma anche fornire una prestazione convincente.