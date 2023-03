Juventus, Allegri è tranquillo: sospiro di sollievo per Kostic

La Juventus, impegnata oggi in una prima udienza per il processo a cui è sottoposta, deve ora anche affrontare la questione infortuni. Tegola per il fedelissimo.

La Juventus si è presentata, con i suoi legali a fare le sue veci, al primo processo a cui è sottoposta. Nulla da fare per quest’oggi, perché tutto è stato rinviato al 10 maggio. In attesa che arrivi il 19 aprile, per comprendere cosa ne sarà dei punti di penalizzazione dati in classifica di Serie A. Ma nel frattempo sono anche arrivate novità sotto il punto di vista delle condizioni fisiche dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri. Preoccupa un fedelissimo.

La Juventus dovrà attendere ancora per comprendere cosa ne sarà a tutti gli effetti del suo futuro. In sede legale il procedimento è ancora lungo. Ma Massimiliano Allegri e la squadra stanno cercando comunque di restare quanto più possibile concentrati sul campo.

Con la ripresa degli impegni tra campionato e coppe sempre più vicina, si sta facendo in casa bianconera anche il punto della situazione per i disponibili e gli indisponibili. Preoccupa Federico Chiesa ma non è l’unico.

Juventus, il punto della situazione nell’infermeria: le ultime sulle condizioni di Kostic

La Juventus al rientro in campionato se la vedrà sabato 1 aprile con il Verona per la 28a giornata di Serie A. Dopodiché il 4 aprile scenderà in campo di nuovo contro l’Inter, ma stavolta in Coppa Italia per la gara di andata della semifinale. Gli impegni sono tanti e Massimiliano Allegri spera di avere la rosa quanto più possibile al completo.

Sotto questo punto di vista, Federico Chiesa sta continuando a indagare sulle motivazioni del fastidio al ginocchio. Mentre Filip Kostic ha lasciato la Serbia per qualche problema fisico accusato. Lo stesso CT, Dragan Stojkovic, ieri ha annunciato in conferenza: “Kostic ha lasciato la squadra. Ha un’infiammazione al tendine d’Achille. Non c’è bisogno di correre rischi e la decisione per lui è stata quella di tornare al club”.

A rassicurare, però, è stata la redazione di ‘Sky Sport’ solamente pochi minuti fa. Per l’esterno fedelissimo di Allegri non si dovrebbe trattare di nulla di preoccupante. Il peggio viene perciò scongiurato. Ma seguiranno ulteriori aggiornamenti.