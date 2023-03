Juventus, nome a sorpresa per il centrocampo: è ‘derby’ con l’Inter

Il futuro della Juventus è ancora molto dubbio. Nonostante ciò in casa bianconera si lavora ancora sul calciomercato.

Il futuro della società Juventus e della squadra di Massimiliano Allegri è ancora in forte bilico. Il prossimo 19 Aprile ci sarà la sentenza ufficiale dei giudici riguardo alla penalizzazione di 15 punti avuta dal club e la società deve fare i conti con tanti problemi. Nonostante ciò la squadra tira avanti e, senza squalifica, sarebbe al momento seconda in classifica.

Anche il calciomercato è ovviamente condizionato da ciò che succede in tribunale ed i dirigenti bianconeri sono in attesa di conoscere le sentenze e ciò che accadrà alla squadra. La presenza della Juve in Champions o meno tocca non poco il calciomercato bianconero e senza coppe diversi big potrebbero salutare.

Intanto si lavora anche in entrata e la Juve studia diversi piani, a seconda delle disponibilità economiche e appunto della presenza o meno delle Coppe. Uno dei reparti più in bilico in casa bianconera è il centrocampo: Rabiot sta facendo molto bene, ma è in scadenza di contratto mentre Paredes dovrebbe molto probabilmente tornare al PSG. Di conseguenza la Juve è pronta a tornare sul mercato.

Juventus, nome a sorpresa per il centrocampo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i nomi principali sul taccuino della Juve sono Davide Frattesi e Sergej Milinkovic Savic. Due calciatori di grande livello, ma anche molto costosi e che Sassuolo e Lazio non lasceranno andare facilmente. C’è anche un piano B, un nome che sta creando molto rumore. Il giocatore in questione è il giovane del Lecce Hjulmand, centrocampista di quantità e qualità e rivelazione di questa stagione.

Il club bianconero è solo uno dei club interessati al calciatore e la Juve è pronta a intraprendere un derby di mercato con l’Inter (l’ennesimo di queste settimane). Oltre ai due club occhio anche alla Roma di Josè Mourinho, al Napoli e all’Atalanta che seguono da tempo il giovane calciatore. Quel che è certo è che il club è pronto a intervenire sul mercato e occhio