Inter, Inzaghi in bilico: ci sono sei nomi sulla lista di Marotta

L’Inter, nelle prossime settimane, valuterà la posizione di Inzaghi. Marotta, intanto, ha già in mente il sostituto.

È appesa ad un filo la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Le ultime prestazioni incolori dei nerazzurri e le sconfitte patite per mano dello Spezia e della Juventus hanno infatti riacceso le voci relative ad un possibile addio al termine della stagione. L’amministratore delegato Beppe Marotta, in occasione di un recente confronto, è stato molto chiaro con l’ex Lazio: per ottenere la conferma servirà ottenere almeno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un obiettivo alla portata della Beneamata, scivolata al terzo posto in classifica a -2 dalla Lazio ma con ancora due punti di vantaggio nei confronti del Milan quarto. Per centrare il traguardo, in ogni caso, l’allenatore dovrà cercare di risolvere le numerose criticità emerse a livello di gioco e rilanciare i singoli caduti in disgrazia. È il caso, ad esempio, di Edin Dzeko a secco dal 4 gennaio e di Marcelo Brozovic ancora alla ricerca del primo assist stagionale.

Il club, dal canto suo, si aspetta un immediato rilancio da parte della squadra ed una vittoria sabato contro la Fiorentina. Marotta intanto, però, ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto di Inzaghi nel caso in cui in estate si rendesse necessario un suo allontanamento. Diversi i nomi presenti all’interno del suo taccuino, come ad esempio Antonio Conte che ieri ha ufficialmente detto addio al Tottenham.

Inter, Marotta valuta 6 potenziali sostituti di Inzaghi

Il tecnico leccese è rientrato in Italia insieme alla propria famiglia ed ha iniziato a guardarsi intorno, attirando le attenzioni di numerosi top team della Serie A. Un nuovo matrimonio con l’Inter è possibile, così come quello con José Mourinho che non ha ancora deciso se restare alla Roma o voltare pagina e dire addio alla capitale. Occhio inoltre, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, a Roberto De Zerbi alla guida del Brighton settimo in Premier League.

L’ex Sassuolo si trova in Inghilterra ma ambisce a guidare una big. Marotta ci sta pensando, anche in considerazione del fatto che nel suo contratto è presenta una clausola rescissoria da 13 milioni. Una cifra, questa, alla portata delle casse interiste. In corsa, infine, ci sono Diego Simeone, Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Il primo, a sorpresa, è ai ferri corti con l’Atletico Madrid mentre il secondo ha preso in corsa il Bologna portandolo ad un piazzamento con vista Europa. Il terzo, invece, intriga per la proposta di gioco. Inzaghi è avvertito. Per restare nella sponda nerazzurra di Milano servirà un exploit in Champions e fare bene in campionato.