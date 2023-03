Inter-Retegui, c’è un problema economico: “Adesso vale…”

L’Inter è la squadra che maggiormente si è fatta avanti per Mateo Retegui, ma il costo dell’attaccante si è alzato parecchio

Mateo Retegui si è messo in mostra con la maglia della Nazionale italiana, segnando due gol nelle prime due presenze. Ottimi movimenti e tanta, tantissima voglia di incidere. E con Inghilterra e Malta lo ha fatto davvero, mettendo subito la parola fine a eventuali critiche che lo vedevano come capro espiatorio dei problemi della squadra di Roberto Mancini. Oggi, il centravanti italoargentino è tornato in Sudamerica per proseguire la stagione con la maglia del Tigre, con la quale ha segnato sei gol in otto presenze in Superliga.

Il titolare del cartellino è il Boca Juniors e il prossimo 31 dicembre scadrà il prestito con il Tigre, poi avrà soltanto un anno di contratto. Ma è chiaro che l’obiettivo di Retegui sia diventato quello di giocare in Europa e, perché no, in Italia. Sarebbe molto importante per il giocatore avere quella visibilità necessaria per continuare a vestire la maglia azzurra. Sono diversi i club che hanno manifestato un interesse e tra questi c’è anche l’Inter.

Inter, adesso Retegui vale 20 milioni

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: “L’Inter è sicuramente il club che si è maggiormente mosso per acquistare Mateo Retegui. L’anno scorso bastavano 5 milioni per prenderlo, ma adesso non si muove per meno di 15-20 milioni di euro. Si tratta di una scommessa che si può vincere, ma è chiaro che il prezzo sia cambiato”. Insomma, servirebbe uno sforzo economico molto grande da parte di Marotta per accaparrarsi colui che può essere il nuovo centravanti dell’Italia.

L’Inter deve risolvere diverse situazioni, con tanti giocatori in scadenza di contratto. In attacco c’è Edin Dzeko, in scadenza tra qualche mese, mentre Romelu Lukaku tornerà sicuramente al Chelsea e difficilmente il club nerazzurro proverà a riprenderlo. Ecco perché lo spazio per Retegui ci sarebbe, per quella che sarebbe una sorta di rivoluzione del reparto offensivo. Ma bisogna capire se Marotta riuscirà ad avere la forza economica necessaria per convincere il Boca Juniors, con il Tigre che vorrebbe riscattare il 50% del cartellino per 2,3 milioni di dollari.