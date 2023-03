Milan ed il caso Leao: spunta un’ipotesi a sorpresa, cosi cambia tutto

Non si spegne il chiacchiericcio mediatico in casa Milan riguardante la situazione di Leao. Spunta un’ipotesi a sorpresa.

In casa Milan si continua a lavorare su diverse situazioni interne che dovranno trovare una soluzione da qui alle prossime settimane. Tra queste, chiaramente, non si può non tenere in considerazione una delle questioni più spigolose che tiene in apprensione i tifosi ma ovviamente anche il club. Quella di Rafa Leao è attualmente una figura troppo importante per la compagine rossonera, ed ecco perchè se ne parla molto da mesi.

L’inseguimento di quel rinnovo di contratto per tenere il portoghese ancora in quel di Milano: risultato? La firma non è ancora arrivata, e non è detto che arrivi. Sull’attaccante rossonero ci sono le mire di diversi importanti club europei, anche se il giocatore ha dimostrato a più riprese di tenere fortemente all’ambiente milanista e di non essere intenzionato ad andare via cosi, a cuor leggero.

Le parti vogliono venirsi incontro, ma c’è molto da lavorare sulla cifre ma soprattutto sulla testa del giocatore. Si, perchè se è vero che Leao ha dimostrato attaccamento alla maglia ed in generale all’ambiente milanista, è anche vero che le sue certezze non sono cosi solide. Non tanto quelle del giocatore in sè, ma di tutti quelli che lo circondano, dalla famiglia al suo entourage.

Milan, c’è un’ipotesi a sorpresa per il ‘caso Leao’

Il Milan, dal canto suo, non può più aspettare a lungo. Il club rossonero, infatti, vuole cercare di chiudere la questione in breve tempo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, entro quindi giorni il club rossonero vorrebbe arrivare finalmente ad una quadra della situazione: rinnovo o addio.

C’è, però, anche una terza ipotesi paventata proprio dalla rosea: Leao potrebbe rinnovare con il Milan per arrivare, poi, alla cessione in un secondo momento, magari a cifre che potrebbero soddisfare anche lo stesso club rossonero. Ipotesi quest’ultima molto particolare, ma che potrebbe essere sia una scappatoia per il giocatore ma anche una possibilità per il club rossonero di andare a monetizzare in maniera importante sulla cessione di Leao.