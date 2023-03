Rebus sul rinnovo di Bastoni, l’Inter vuole evitare un nuovo caso Skriniar

L’Inter sta trattando il rinnovo di Alessandro Bastoni col suo procuratore, Tullio Tinti, con il quale c’è stato un incontro oggi

Oggi in tarda mattinata c’è stato un incontro tra la dirigenza dell’Inter e il procuratore di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è evitare assolutamente un nuovo caso Skriniar, perdendo il difensore italiano a parametro zero. Bastoni ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e ha un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro. Il primo meeting per il rinnovo ha dato comunque un risultato importante: l’eventuale nuovo ingaggio non verrà formalizzato prima del 1° luglio, per non appesantire i conti del 2022/23.

Nel corso della sua esperienza in nerazzurro, Bastoni ha dimostrato di essere un grande difensore e ha ancora ampi margini di miglioramento. Si tratta di un classe ’99, è un titolarissimo di Simone Inzaghi e l’Inter vuole al più presto trovare l’accordo. In caso contrario, Marotta lavorerà per cedere il giocatore già a partire dalla prossima estate. Troppo rischioso arrivare a pochi mesi dalla scadenza sperando di trovare un accordo, vista l’esperienza di questa stagione con Skriniar.

Inter, c’è distanza per il rinnovo di Bastoni

Gazzetta.it ha fatto un punto sull’incontro tra Tinti e i dirigenti dell’Inter. L’offerta messa sul tavolo è di circa 4,5-5 milioni di euro a stagione più bonus, con aperta la finestra di un possibile rilancio. Per questo, però, Bastoni e il suo agente dovranno effettuare un’apertura rispetto alla richiesta di 6-6,5 milioni a stagione, lo stesso ingaggio di Brozovic e Lautaro Martinez. Ma l’aumento dell’ingaggio di 3 milioni è ritenuto eccessivo da Marotta e Ausilio. E’ previsto un nuovo incontro tra le parti, nella settimana della doppia sfida col Benfica oppure subito dopo.

Sta di fatto che con l’approdo ai quarti di finale di Champions League, l’Inter non è costretta a vendere un big nella prossima sessione di mercato. Probabilmente, Ausilio lavorerà per la vendita di qualche giovane e in caso di semifinale, le cose migliorerebbero ulteriormente. Sarà molto interessante capire come si evolverà la trattativa per il rinnovo di Bastoni, ritenuta una questione prioritaria da Zhang.