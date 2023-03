Inter, rivoluzione totale in difesa: due top nel mirino per ripartire

Al termine di questa stagione l’Inter potrebbe fare i conti con una rivoluzione in difesa. Inzaghi potrebbe cambiare tutto.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto in questa stagione un campionato ben al di sotto delle aspettative. Il club nerazzurro aveva grosse ambizioni, ma le cose non sono andate come previsto ed anzi la squadra è ora implicata nella lotta alla Champions League, un terzo posto che preoccupa e non poco la società.

Il club è ancora impegnato su diversi fronti e il mese di Aprile si preannuncia infuocato. Oltre alla Serie A i nerazzurri dovranno affrontare la Juventus in un doppio confronto, nelle semifinali di Coppa Italia, e soprattutto i Quarti di finale di Champions League contro l’ostico Benfica. Per Inzaghi sono arrivate brutte notizie dalle Nazionali, uno stop per infortunio per il turco Calhanoglu.

Non solo campionato e Coppe per i nerazzurri che nei prossimi mesi potrebbero attuare un’autentica rivoluzione in difesa. Il club milanese ha diversi calciatori in scadenza di contratto, soprattutto nel reparto difensivo. Il centrale slovacco Milan Skriniar si è ormai accasato al PSG, Bastoni ha solo poco più di un anno di contratto mentre Handanovic e D’Ambrosio sono in scadenza e ancora da valutare.

Inter, pronto il doppio colpo in difesa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato in entrata del club milanese. Per sostituire Skriniar il primo nome sul taccuino di Marotta è l’ex Juve Demiral, non ritenuto incedibile ma con gli orobici che lo valutano almeno 20 milioni di euro. Con Bastoni in bilico il club nerazzurro guarda ancora in casa Atalanta per un clamoroso doppio colpo.

Bastoni è un punto fermo della difesa, ma la società non può permettersi un nuovo caso Skriniar. Visto la situazione il club nerazzurro si sta guardando intorno e il primo nome per sostituire Bastoni è il centrale classe 2003 Giorgio Scalvini. L’Atalanta valuta il calciatore almeno 40 milioni di euro e le big di Premier League sognano il gran colpo, l’Inter ha dalla sua la carta Fabbian, giovane canterano che in questa stagione sta facendo molto bene alla Reggina.