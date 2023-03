Roma, Mourinho decisivo: due titolari pronti a restare con lui

La decisione di José Mourinho di restare alla Roma ha portato due dei suoi giocatori a decidere di seguirlo: una manna dal cielo per i tifosi.

Il progetto della Roma, ad oggi capeggiato dalla proprietà dei Friedkin, gira intorno ad un punto fisso. E sarebbe José Mourinho. L’allenatore portoghese ha accettato di condurre la squadra giallorossa nel suo percorso di rinascita e internazionalizzazione, dopo stagioni trascorse in sordina e in parte l’obiettivo può dirsi compiuto.

La squadra, infatti, ha trionfato in occasione della prima edizione di Conference League, conquistando un trofeo. Inoltre, i tifosi si sono riavvicinati alla società attraverso operazioni importanti, che ne hanno confermato la grande ambizione. La scorsa estate, ad esempio, è arrivato dalla Juventus, Paulo Dybala. L’argentino fra diverse opzioni ha scelto la Roma e sicuramente a questa decisione un contributo importante l’ha offerto proprio la garanzia tecnica dello Special One.

Perciò è divenuto fondamentale per il club della capitale confermare ancora la presenza in panchina del portoghese. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, dopo settimane di confronti, è giunto il placet dell’ex allenatore dell‘Inter.

Roma, José Mourinho resta: anche Smalling e Dybala si convincono

José Mourinho ha accettato di permanere sulla panchina della Roma almeno fino alla naturale scadenza del contratto, ovvero giugno 2024. La prossima quindi sarà la sua ultima stagione e ne completerà in tal modo tre. È chiaro che questa presa di posizione avrà conseguenze anche sulle operazioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Dopo aver compreso che l’allenatore crede nel progetto Roma e quindi resterà ancora alla guida della formazione, la società statunitense ha incassato altri due sì importanti intorno ai quali ruota la futuribilità e l’appeal della programmazione.

Si tratta di Smalling e Dybala. Il centrale inglese da tempo dialoga con i vertici dirigenziali per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e anche con l’entourage di Dybala si discute sui prossimi anni. Anche per questo José Mourinho è intervenuto, dando un segnale allo spogliatoio e allontanando le indiscrezioni sul suo futuro. Resterà alla Roma, col Newcastle non c’è niente. Sorridono tutti e Smalling e Dybala si predispongono a riaffermarsi come perni della formazione giallorossa.