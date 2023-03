Calciomercato Roma, c’è già la decisione su Abraham

Il calciomercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi. Resta da valutare il futuro di Abraham: occhio ai possibili colpi di scena immediati

Quale sarà il futuro di Abraham? L’attaccante inglese, corteggiato da Chelsea e Manchester United, potrebbe far ritorno in Premier League a fine stagione qualora i Blues decidessero di esercitare la clausola rescissoria nei confronti del centravanti della Roma. Situazione da monitorare nel corso dei prossimi mesi, ma servirà tempo per capire i possibili colpi di scena.

Non è escluso che Abraham possa lasciare realmente la Roma per abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Non solo: in casa giallorossa bisognerà capire quale sarà il futuro di Mourinho, quest’ultimo corteggiato da Real Madrid e Inter. Lo Special One, come confermato da diverse fonti, potrebbe dire addio alla Capitale a fine stagione. Mourinho potrebbe restare alla Roma solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League di fronte a nuovi investimenti.

Detto questo, massima attenzione anche al mercato in entrata, partendo dalla scelta del nuovo allenatore. Impossibile anticipare le possibili scelte societarie, ma Conte resta il sogno nel cassetto già accarezzato negli anni passati e mai concretizzato. L’ex Juventus e Inter potrebbe aprire al ritorno in Italia di fronte a un nuovo progetto interessante e coinvolgente.

Calciomercato Roma, Abraham e l’effetto a catena

Qualora il Chelsea dovesse decidere di esercitare la clausola rescissoria di Abraham, potrebbe formarsi un effetto a catena sul mercato degli attaccanti. I giallorossi potrebbero puntare su un nuovo centravanti giovane e dai margini di crescita notevoli. Occhio al profilo di Hojlund, il quale piace anche a Napoli e Juventus.

Per quel che riguarda il rinnovo di Smalling, la Roma proverà a pressare il difensore inglese per convincerlo a dire sì e mettere nero su bianco il nuovo matrimonio con i capitolini. Smalling piace particolarmente anche all’Inter.