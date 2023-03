Espanyol, Cabrera sempre più protagonista. L’Uruguay però lo dimentica

L’esperto difensore uruguaiano Leandro Cabrera è uno dei punti fermi dell’Espanyol. Il club spagnolo punta molto sul centrale.

Il leader difensivo Leandro Cabrera è uno dei punti fermi del club spagnolo dell’Espanyol. Il giocatore è ormai un perno della difesa ed il tecnico punta sul calciatore uruguaiano per garantire quantità ed esperienza al proprio reparto. Cabrera è rientrato recentemente dopo uno stop di quasi un mese ed è tornato alla grande.

Il calciatore è tornato nella sfida di campionato contro il Real Madrid e, nonostante la sconfitta, ha offerto una buona prova. Otto recuperi, tre contrasti vinti e diversi duelli che lo hanno visto protagonista nel suo ruolo, utilizzato a volte come centrale e talvolta anche come terzino mancino.

Complice una serie di infortuni nel reparto Cabrera è molto utile al suo mister, riesce infatti a garantire un apporto chiave alla squadra e le sue prestazioni saranno molto importanti per aiutare la squadra alla salvezza. Nonostante i suoi risultati Cabrera non è stato convocato per gli ultimi impegni della Nazionale maggiore, una scelta che ha sorpreso.

Uruguay, polemiche su Leandro Cabrera

Cabrera è un personaggio chiave all’interno dell’Espanyol ed è il giocatore con più palle recuperate nel club catalano. Ottimi numeri per il difensore, 136 recuperi ed è il quinto giocatore dell’intera Liga. Ottimi risultati anche per quel che riguarda le azioni difensive con Cabrera, come riporta Wyscout, secondo nella classifica con ben 227 azioni difensive. Fa molto discutere inoltre la scelta del tecnico della Nazionale di non convocarlo.

Cabrera ha collezionato 2172 minuti in questa stagione, ha garantito efficienza e ha giocato diversi minuti in più rispetto a Sebastian Caceres ed Agostino Rogel, giocatori invece convocati. In Uruguay è apparso evidente il maggior impatto di Cabrera e la scelta di non convocarlo ha creato scalpore e soprattutto polemiche. Per Cabrera maggior tempo invece per giocare con la maglia del suo club e dare un importante apporto per raggiungere la salvezza.