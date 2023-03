Infortunio Osimhen, i tempi di recupero: ecco l’obiettivo del Napoli

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per il rientro dalle Nazionali. Il club azzurro è alle prese con una bruttissima notizia.

Dopo gli impegni con la Nazionale questo weekend torna il turno di Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà al Maradona il Milan campione d’Italia, il primo di una serie di confronti che vedrà opposte le due squadre anche in Champions League. Un mese di Aprile che si preannuncia decisivo per la storia del Napoli e che comincia nel peggiore dei modi.

Il club azzurro ha confermato nelle ultime ore che si è fermato per infortunio l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il giocatore ha riportato una lesione in Nazionale e sarà costretto a restare fermo per un determinato periodo. Perdita importante per il club azzurro che, mediante il sito ufficiale, ha comunicato:

“Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva”. Grande tegola per Luciano Spalletti in vista, non solo degli impegni in Serie A, ma soprattutto in vista del decisivo doppio confronto con il Milan. Quarti di finale che rappresentano una sfida storica per la società azzurra.

Napoli, le ultime sulle condizioni di Victor Osimhen

Secondo quanto appurato dalla nostra redazione per Osimhen l’infortunio è abbastanza importante. I tempi di recupero del bomber africano dovrebbero assestarsi tra i 15 e i 20 giorni e l’obiettivo della squadra è recuperare Victor per la sfida di ritorno di Champions League, in programma allo stadio Maradona. Spalletti perde cosi il suo capocannoniere, in vista di uno dei periodi più importanti della stagione.

Il club azzurro intanto lavora alla sfida di domenica sera contro il Milan, al Maradona. Il tecnico già pensa al piano B e al momento il Cholito Simeone parte favorito rispetto a Raspadori, per sostituire Osimhen. L’ex Sassuolo rientra da un lungo infortunio e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.