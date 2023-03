La sentenza di Pato su Milan-Napoli: “Passerà il…”, tifosi spiazzati

Il ‘Papero’ Pato torna a raccontarsi e sentenzia sul risultato di Milan-Napoli di Champions League. Tifosi spiazzati dalle parole del brasiliano.

Una cometa, che ha illuminato negli alti che hanno caratterizzato la sua esperienza in quel di San Siro. Poi i bassi, tanti e pesanti come gli infortuni che lo hanno rallentato. Alexandre Pato resta uno dei what if più grossi della storia recente del Milan. E probabilmente dell’intero calcio mondiale. Soprattutto se si pensa all’impatto che il ‘Papero’ ebbe al suo arrivo in rossonero.

Impatto che l’ex attaccante del Milan ebbe proprio in una notte fredda di gennaio, contro il Napoli allora neopromosso in Serie A. Pato siglò uno dei cinque gol che gelarono la formazione partenopea, che nulla poté contro una squadra che al tempo era campione in carica della UEFA Champions League. Il tempo, da quel gennaio 2008, è passato e ha cambiato le carte in tavola. Adesso è il Napoli a recitare il ruolo di Golia (o quasi) nei confronti del Milan. Non solo in campionato, ma anche in Europa, dove le due squadre si affronteranno per gli imminenti quarti di finale di Champions.

Chi passerà tra Milan e Napoli in Champions? La sentenza di Pato sorprende i tifosi

Su come terminerà il turno, però, Pato non sembra avere troppi dubbi. “Ho scommesso col mio allenatore del San Paolo, per me passerà il Milan“: sentenzia così il ‘Papero’ ai microfoni di ‘AllMilan.it’. Nel corso della sua chiacchierata in live sul canale Instagram del citato portale, il brasiliano ha spiegato: “A Napoli farà fatica, ma continuerà ad andare avanti in Champions. Chissà, magari possiamo anche sognarla in finale”.

Parole da vero rossonero, quelle di Pato. Il quale ha poi ammiccato alla forza dei rossoneri e lasciare di sasso i tifosi partenopei con la sua sentenza. Sarà davvero così? Riuscirà il Milan a superare il Napoli in Champions? I tifosi del Diavolo e lo stesso ‘Papero’ incrociano le dita. Questo mese di aprile sarà decisivo per ambedue le squadre…