Mourinho accende i tifosi: “La Roma non ha bisogno di…”

L’allenatore della Roma è intervenuto nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana e ha lanciato un messaggio d’amore nei confronti della piazza

José Mourinho ha caricato l’ambiente in vista del rush finale della stagione. L’allenatore lusitano vuole chiudere in crescendo, come fatto un anno fa quando è arrivata la vittoria della Conference League, successo che ha rinfrescato la bacheca europea del club giallorosso.

Il tecnico della Roma vuole lasciarsi alle spalle soprattutto le ultime due sconfitte di campionato contro Sassuolo e Lazio. Due partite che hanno fatto perdere terreno alla squadra capitolina nel momento topico del campionato. Con i due ko rimediati in Serie A prima della sosta per le nazionali, infatti, la Roma è scivolata in quinta posizione. Le parole del tecnico scaldano i tifosi.

Roma, Mourinho carica l’ambiente: “La Roma non ha vinto tanto ma è un grande club sotto il profilo sociale ed affettivo”

Domenica pomeriggio contro la Sampdoria, i giallorossi hanno una ghiotta occasione per recuperare la vittoria. Contro la formazione blucerchiata di Dejan Stankovic, gli uomini di José Mourinho possono sfruttare l’effetto Olimpico. In casa, infatti, i capitolini riescono a richiamare sempre una splendida cornice di pubblico, che può diventare un fattore decisivo in un confronto come il prossimo e non solo.

Il tecnico portoghese, nel corso del dialogo con il cardinale José Tolentino de Mendonca avvenuto nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana e raccolto dall’Ansa, ha parlato della sua Roma e ha utilizzato alcune frasi ad effetto.

“Il modo più semplice per definire un grande club è dire ‘vince tanto e per questo è un top club’. Ci sono però alcune squadre che pur non avendo mai vinto tanto sono grandi sotto il profilo sociale ed affettivo. La Roma non ha bisogno di vincere per essere un top club. Questa è una grande bellezza, che lo diventa ancora di più quando la comunicazione locale cerca di dividere. Devo ringraziare i nostri tifosi per tutto quello che mi hanno dato in tutto questo tempo trascorso qui”.

Ha poi concluso: “Da un punto di vista sociale la gente ha bisogno di un riferimento, che è il club e non sono io. L’empatia e il senso di appartenenza funziona come nelle famiglie. ‘Vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi tutti insieme’”.