La Juve non si ferma più: Kean stende il Verona, Europa ad un passo

La sintesi di Juventus-Hellas Verona e classifica aggiornata del campionato di Serie A, dopo gli anticipi della 28esima giornata.

La Juventus riannoda il campionato con la sfida casalinga contro l’Hellas Verona. Per la serata mister Max Allegri prende l’ambiziosa decisione di lasciare in panchina il bomber Dusan Vlahovic e dimostra di avere ragione, perché la rete del vantaggio la ricava Moise Kean.

C’è poco spazio per l’Hellas Verona, che in realtà si dimostra all’altezza dell’impegno, ma le manca l’occasione da capitalizzare. Troppe imprecisioni sotto porta, e la classifica si fa sempre più pericolosa per gli ospiti all’Allianz.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha schierato la Juventus col 3-5-2, così composto: Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, De Sciglio – Milik, Kean.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Kostic, Iling Junior, Di Maria, Vlahovic, Soulé.

L’Hellas Verona di Zaffaroni ha risposto col 3-4-2-1: Montipò – Dawidowicz, Magnani, Ceccherini – Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli – Duda, Lasagna – Gaich.

A disposizione: Perilli, Ravasio, Doig, Cabal, Verdi, Kallon, Terracciano, Abildgaard, Ngonge, Braaf.

Serie A, Juventus-Verona: la sintesi del match

Primo tempo piuttosto bloccato per entrambe le squadre. A farsi avanti con una prima occasione è stato l’Hellas Verona. Al 15′ un cross di Lasagna ha prodotto la conclusione a volo di Depaoli, ma la sfera è finita fuori per poco. La Juventus risponde con la stessa pericolosità soltanto dopo la mezzora, su calcio di punizione. La conclusione è di Danilo, dopo un primo tocco di Milik. Ancora Depaoli interviene, questa volta deviando il tentativo avversario sulla traversa. Termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi.

Durante la seconda frazione di gioco i bianconeri conquistano subito il vantaggio. Al 55′ giunge la rete di Kean, attraverso un’azione che comincia con Miretti e poi c’è l’assist di Locatelli. Kean batte in rete da centro area. Gol. Poi un lungo momenti di stasi e poca produzione, dovuto anche alle tante sostituzioni. All’83’ grande chance per il Verona: tiro potente di Terracciano da fuori area, ma Szczesny si palesa. All’87’ la Juventus prova a chiudere la sfida su calcio da fermo. Sponda di Gatti per Bremer, che tenta da distanza ravvicinata ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Juventus-Hellas Verona finisce 1-0.

La classifica

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 44*, Fiorentina 40*, Udinese 38, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19*, Sampdoria 15, Cremonese 13*

*una partita in più