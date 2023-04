Disastro Napoli, il Milan festeggia al Maradona

Il Milan ne segna quattro allo stadio Maradona e certifica il disastro di un Napoli irriconoscibile sotto tutti i punti di vista

Straordinaria prova del Milan che vince dominando un Napoli irriconoscibile. Una grande prestazione della squadra di Stefano Pioli, con Rafael Leao che si è ripreso la scena con una doppietta. La partita è stata caratterizzata da un copione che già all’inizio aveva fatto intendere la voglia dei rossoneri di prendersi con prepotenza il match. Tuttavia, i partenopei hanno comunque avuto due occasioni molto interessanti non sfruttate da Giovanni Simeone.

L’inizio del disastro del Napoli, che perde tutte le distanze e arriva secondo su ogni pallone. Da sottolineare, oltre a Leao, un gran primo tempo di Brahim Diaz, autore di un gol e un assist. In occasione dello 0-1, lo spagnolo è riuscito a liberarsi alla grande di Mario Rui e Lobotka servendo in profondità Leao che ha superato Meret in uscita. Passano pochi minuti ed è lo stesso Brahim a trovare il raddoppio, bravo con una finta a mandare a vuoto Mario Rui e a battere Meret.

Poker Milan al Maradona: debacle Napoli

Nella ripresa, il Napoli aveva dato segnali incoraggianti, costringendo il Milan a difendersi per più minuti nella propria metà campo. Ma le migliori occasioni sono sempre e soltanto dei rossoneri, con Giroud che ha sprecato il tris, realizzato successivamente da un magnifico Rafael Leao, che con un violento tiro fulmina Meret dopo il dribbling su Rrahmani. La squadra di Spalletti molla definitivamente al 67′, quando Saelemaekers supera i partenopei come birilli e firma il poker.

La partita è poi proseguita verso la fine con qualche occasione da gol per entrambe le squadre. Un successo pesantissimo del Milan, che si rilancia nella corsa Champions e ritrova uno splendido Leao. E’ la miglior partita della stagione dei rossoneri, che danno un gran segnale in vista dei quarti di finale di Champions League che si giocheranno tra San Siro e il Maradona. Il Napoli dovrà ricompattarsi e trovare le certezze perdute dopo una pessima prestazione.