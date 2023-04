Lite Spalletti-Maldini, il tecnico del Napoli in diretta: “Non mi è piaciuto…”

Ha fatto discutere la lite tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini durante l’intervallo di Napoli-Milan. L’allenatore ha spiegato nel post partita…

Una partita amara per il Napoli, sconfitto al Maradona in maniera roboante da un Milan che si è presentato a Fuorigrotta con la voglia di far male agli azzurri. Ad oggi la squadra di Spalletti vanta ancora un vantaggio importante sugli avversari rossoneri, anche al netto della sconfitta di stasera. Il Milan, di fatto, ha voluto dare una segnale proprio ai partenopei in vista delle prossime settimane: i quarti di Champions saranno tutti da giocare. C’è chi ha dato il Napoli ampiamente favorito, con Spalletti che ha cercato di smorzare gli animi. La verità, però, è che proprio il Milan non ha alcuna intenzione di consegnare la doppia sfida agli avversari.

Il clima è teso, ed in campo si è visto. I giocatori non se le sono mandate di certo a dire, ed alla fine ha avuto la maglio la squadra che ha saputo mettere in campo maggiore organizzazione ma anche una voglia spasmodica di portare a casa i tre punti. Oltre al valore numerico di questi, poi, c’era anche un importante significato psicologico: questa vittoria al Maradona, in un modo o nell’altro, condizionerà senza ombra di dubbio la partita di Champions tra le due squadre.

Lite Spalletti-Maldini, la versione dell’allenatore del Napoli

La partita, come detto, è stata animata da un clima teso ma non scorretto. Al netto di un paio di scaramucce, la partita ha vissuto una regolarità sotto il punto di vista agonistico, senza scorrettezze o particolari episodi da riportare dal campo. C’è stato, però, qualcosa da segnalare nel tunnel degli spogliatoi: a beccarsi sono stati Spalletti e Maldini, con l’allenatore del Napoli che ha raccontato tutto ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita.

“Con Paolo non è successo niente da parte mia”, ha spiegato proprio Spalletti. “Rientrando nello spogliatoio – ha raccontato Luciano – chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli ad essere richiamato”, ha detto il tecnico. “Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto apposto”, la spiegazione dell’allenatore del Napoli. Insomma, una polemica che sembra già sopita che che trovato un piccolo strascico nelle parole di Spalletti del post partita.