Calciomercato Inter, cinque cessioni a giugno: c’è la prima conferma

Il calciomercato dell’Inter è pronto a entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero stravolgere le strategie in vista di giugno

L’Inter medita sul presente, ma pensa già al futuro. Occhi puntati sulle prossime strategie di calciomercato e sul capitolo cessioni. Come confermato da Marotta nel corso delle scorse settimane, i nerazzurri non riscatteranno Lukaku al termine della stagione, almeno non alle attuali cifre concordate con il Chelsea. L’Inter potrebbe valutare un nuovo affondo sul centravanti belga di fronte a una nuova formula a cifre contenute.

La cessione (mancato riscatto) di Lukaku, quindi, sarà il primo addio estivo in casa Inter. Occhi puntati anche sul futuro di Correa. El Tucu potrebbe dire addio ai colori nerazzurri di fronte a un’offerta vantaggiosa e irrinunciabile. L’ex Lazio non ha convinto la dirigenza e potrebbe essere sacrificato già nel corso dei prossimi mesi. Correa piace in Liga, ma anche in Premier League. Occhio anche al possibile ritorno alla Lazio, ma per il momento l’indiscrezione non trova conferme.

Certo dell’addio anche Gagliardini, il quale andrà in scadenza contrattuale e non rinnoverà il suo contratto nei prossimi mesi. L’ex Atalanta piace al Torino e alla Lazio, e potrebbe decidere di abbracciare l’inizio di un progetto che lo faccia sentire indispensabile. Per il suo futuro sono attese novità nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, dopo Skriniar via anche Brozovic?

No al riscatto di Lukaku (almeno per il momento), no al rinnovo di Gagliardini, certo l’addio di Skriniar al PSG e possibili addii di Correa e Brozovic. Skriniar, come noto, volerà a Parigi al termine del suo attuale contratto con i nerazzurri. Per quel che riguarda Brozovic, invece, resta vivo l’interesse del Barcellona e di diverse squadre di Premier League.

Con il trasloco di Calhanoglu in mezzo al campo, non è escluso che la società nerazzurra possa valutare delle offerte per il centrocampista croato. Brozovic potrebbe essere sacrificato di fronte a un’affare irrinunciabile.