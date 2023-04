Inter, Collovati netto sul futuro del club: “Purtroppo non siamo…”

L’ultima giornata di Serie A ha evidenziato i problemi dell’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro vive una grave crisi.

Dopo la sosta per le Nazionali le squadre di Serie A sono tornate ufficialmente in campo e sono arrivati importanti risultati in chiave Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi ha ricominciato da dove era finita e purtroppo i tifosi, ancora con una sconfitta. Nell’anticipo del ventottesimo turno i nerazzurri sono caduti 1 a 0 in casa contro la Fiorentina.

Una sconfitta pesantissima, la decima stagionale in campionato e ancora più pesante visto i risultati delle altre. Milan, Roma, Lazio e Atalanta hanno vinto, e per la prima volta in stagione i nerazzurri sono ora fuori dalla zona Champions League (o comunque solo a pari merito con la Roma di Josè Mourinho).

Limiti tecnici e soprattutto mentali con una squadra incapace di reagire e ormai anche i tifosi sono stufi di questa situazione. Nelle ultime ore sono aumentati a dismisura i rumors di calciomercato e il futuro di Inzaghi è in forte bilico. L’ex calciatore nerazzurro Fulvio Collavati è intervenuto ai microfoni di Tv Play su Twitch ed ha fatto il punto della situazione: “Dipende cosa vorrà fare l’Inter in futuro, ci sono vari nomi come Thiago Motta, De Zerbi o Italiano, la società attualmente non può permettersi Conte se non con cessioni. Purtroppo non siamo in Inghilterra dove il Chelsea spende milioni su milioni facendo ingrassare solo i procuratori”. Quel che è certo al momento è che la posizione di Inzaghi è più a rischio che mai e la sua permanenza nella prossima stagione appare complicata.

Non solo Inter, dubbi anche sulla Roma e Josè Mourinho

L’ex calciatore ha parlato dell’Inter e non solo facendo il punto anche sulla Roma e sul tecnico portoghese Josè Mourinho. Collovati è apparso abbastanza dubbioso circa il futuro di Josè ed ha spiegato:

“Mourinho ha vinto la Conference a Roma, parliamo di un tecnico comunicatore e grande accentratore. Ci sono sempre 70 mila spettatori, aspetterei comunque a dare giudizi perchè siamo vicini ad entrare nella fase calda della stagione. Non so se resterà a Roma, ho un dubbio”.