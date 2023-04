Rinvio Empoli-Lecce, principio di incendio al Castellani

Empoli-Lecce è prevista per questo pomeriggio alle ore 18:30 ma si sta pensando a un rinvio a causa di un principio d’incendio. Le ultime.

Si stanno vivendo attimi concitati al Castellani proprio a poco dal fischio d’inizio di Empoli-Lecce. Un principio di incendio ha spaventato i presenti allo stadio e ora si sta ragionando su un rinvio della gara.

A riferire quanto sta avvenendo al Castellani, prima di Empoli-Lecce, è stata la redazione di ‘Sky Sport’. Sono stati vissuti attimi concitati perché il principio d’incendio è arrivato inaspettatamente e probabilmente dalle tribune. Ancora si sta indagando.

In primis sono state comunicate le formazioni ufficiali: EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Dopodiché è arrivata la notizia del problema. Tutto potrebbe portare a un rinvio del fischio d’inizio di un’ora. Le ultime.

Empoli-Lecce, sopralluogo in corso al Castellani: c’è stato un principio d’incendio. Le novità

Come riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’: “Il fischio d’inizio, previsto per le 18.30, potrebbe slittare di 15′“. I sopralluoghi sono in corso ma il peggio sembrerebbe essere stato prontamente scongiurato.

“Sembra scongiurata – riferisce infatti ancora ‘Sky Sport’ – comunque l’ipotesi del rinvio della gara. Al momento è in corso un sopralluogo per valutare l’agibilità e la sicurezza dello spogliatoio. Secondo le ultime, il cortocircuito potrebbe aver avuto origine nella parte alta dello stadio, forse dalle tribune”.

Aggiornamenti

La Lega Serie A ha fatto sapere che: “L’inizio della partita Empoli-Lecce è stato posticipato alle 19:30 per ragioni di sicurezza”.