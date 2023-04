Bonolis scatena i tifosi: “Juve-Inter? Temo l’arbitro…”

Ritorna la Coppa Italia e la prima sfida sarà la semifinale d’andata, Juventus-Inter: le parole del conduttore Paolo Bonolis surriscaldano il clima.

Il confronto in campionato fra Juventus e Inter sta divenendo molto interessante, di giornata in giornata. Nonostante ad oggi i bianconeri patiscano una penalizzazione di 15 punti in classifica, a causa dei movimenti finanziari da parte del precedente CdA finiti sotto indagine, la squadra di Massimiliano Allegri si sta avvicinando alla zona europea della classifica. Gli ultimi risultati in tal senso sono molto rassicuranti.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, avrebbe dovuto essere la principale rivale del Napoli per la lotta scudetto e invece sta vivendo una stagione fatta più di bassi che di alti. Infatti è reduce dalla terza sconfitta consecutiva in campionato, di cui l’ultima contro la Fiorentina.

La semifinale d’andata di Coppa Italia prevista all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per i nerazzurri potrebbe rappresentare una risposta definitiva anche rispetto al futuro di mister Inzaghi, mentre per i bianconeri rappresenta la chance di confermare il trend di ripresa.

Coppa Italia, c’è Juventus-Inter. Bonolis sarcastico: “Temo l’arbitro”

A ‘La Gazzetta dello Sport’ per commentare il match della coppa nazionale è intervenuto il conduttore Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, il quale ha dichiarato sul futuro di Simone Inzaghi: “Non so se nello spogliatoio ci siano acredini, ma non penso che a dieci giornate dalla fine a cosa migliore sia cacciare l’allenatore. In futuro sarà importante avere un tecnico camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa”.

Sul confronto contro la Juventus e il cammino dell’Inter fra coppe e campionato, Bonolis invece conclude con una frecciatina: “Tengo di più al quarto posto rispetto a Coppa Italia e Champions League. Se l’Inter non lo raggiunge, per Zhang (il presidente, ndr) si mette male. Non sarà facile perché c’è una bella concorrenza con Roma, Milan e Lazio. La Juventus è stata fortunata. Fa un gol e poi si chiude, è una squadra utilitaristica. Kostic pericolo numero uno? No, temo l’arbitro (sorride, ndr)”.